Pronóstico de clima en Sinaloa: Se prevén lluvias y bajas temperaturas

Se cumple el pronóstico de precipitaciones pluviales ligeras a casi inapreciables, en municipios de la zona norte hasta Salvador Alvarado y se prevé que continúen de manera aislada este jueves, reveló Juan Espinosa Luna, responsable del programa de Seguimiento Meteorológico y Sísmico del Centro de Ciencias de Sinaloa.

La conjugación del frente frío 27 de la temporada y la 5ta tormenta invernal provoca temperaturas frías en Sinaloa, la corriente en chorro subtropical evita que descienda más el mercurio, incluso se hayan registrado heladas, explicó el coordinador sistema de monitoreo climatológico del Centro de Ciencias de Sinaloa.

Reveló que las mínimas para este jueves, continuarán muy similares a las de hoy miércoles, mientras que para el viernes se estiman temperaturas mínimas al abrigo en Culiacán entre 8°C y 10°C, en el norte entre 5°C y 6°C incluso más baja la sensación térmica, por la humedad relativa para el norte de Sinaloa, las máximas serán uniforme entre 26°C y 29°C.

“Si no hubiéramos tenido esta corriente en chorro subtropical, tenlo por seguro que nos hubiera pegado una helada buenísima, pero afortunadamente la naturaleza en esta ocasión nos está ayudando, de tal forma que todos los cristales de hielo que estaban en la atmósfera, los está moviendo, no están haciendo que se queden estáticos, si no tuviéramos viento, caen los cristales, se precipitan y se viene la helada.”

Espinosa Luna, recomendó a los productores agrícolas con cultivos en pie, que monitoreen la temperatura principalmente durante la noche del jueves y madrugada del viernes para que puedan regar de manera precautoria y evitar afectaciones en las plantas de diferentes agroproductos.

Para la parte alta de la sierra de Chihuahua, Durango, se esperan nevadas con una capa entre 18 y 20 mm de espesor, por lo que las personas que buscan conocer la nieve tendrán la oportunidad de sentirla en la ruta del tren turístico entre Los Mochis y Barrancas del Cobre durante el viernes.

