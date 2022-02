Marcelo Ebrard pide límites para impedir golpes de Estado como el de Evo Morales

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard consideró que se debe tener un límite y que no se pueden promover golpes de Estado bajo cualquier argumento, como sucedió en Bolivia contra Evo Morales.

"Tiene que haber un límite, no se puede en nombre de cualquier argumento que pueda relevante promover golpes de estado, 2019 (...) dan muestra de los límites que hay hoy en América Latina a ese tipo de operaciones, no lo vamos a permitir no como un futuro, ya no lo permitimos", aseguró.