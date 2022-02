Jesusa Rodríguez se lanza contra quienes han traicionado los principios de Morena

La senadora suplente y designada embajadora de México en Panamá, Jesusa Rodríguez aseguró que los fundadores de Morena y defensores del proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador son quienes deben ser los representantes populares y no los oportunistas.

En una llamada telefónica desde Querétaro y transmitida el Monumento a la Revolución durante la Convención Nacional Morenista, Jesusa Rodríguez señaló que los que han traicionado los principios de Morena no deben tener cabida en las candidaturas y en la dirección del partido.

"Sabemos que en Morena no debe permitirse la traición porque estamos luchando por una auténtica democracia en México. Los que han traicionado los principios de Morena caerán en su propia trampa, y no vamos a permitir que quienes realmente quieren una transformación pacífica no sean tomados en cuenta o intentes ser desplazados por advenedizos y oportunistas", aseguró.