"Ordenar el futuro" de eso se trata la Reforma Eléctrica, asegura Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó este miércoles a la Cámara de Diputados para defender la iniciativa de reforma en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que los cambios legales van por “ordenar el futuro".

Al participar en el “Foro de Parlamento Abierto: Energías Limpias y Renovables en la Transición Energética” frente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, enfatizó que “es falso que la reforma implique la energía sucia; más bien cierra la puerta a los negocios sucios”.

“La propuesta con la reforma que se presenta, desde mi perspectiva, es muy clara: se trata de ordenar el futuro, de ordenar la transición energética, de ordenar la incorporación de las fuentes renovables de energía con base en los criterios técnicos, económicos y de planeación, no de una supuesta competencia económica, que en realidad no existe

Sheinbaum, quien también fue secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal con Andrés Manuel López Obrador entre el 2000 y el 2005, rechazó el argumento de los opositores a la reforma que señalan que los Certificados de Energías Limpias (CEL’s) son vitales para la transición energética; argumentó que se requiere de una planeación clara y la integración del sistema eléctrico nacional a partir de una definición económica, técnica y donde el medio ambiente sea un elemento sustantivo.

La mandataria estatal defendió que la propuesta de reforma constitucional es “un acto de responsabilidad, de visión republicana, que da una transición a energética; acaba con los abusos, con el saqueo” de las empresas privadas favorecidas por la reforma energética de Peña Nieto del 2013.

Calificó correcto que la iniciativa plantee dar control del 54 por ciento del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto para la Iniciativa Privada (IP). Dijo que es fundamental para que el Estado avance en la transición energética.

“Y en esta perspectiva es fundamental hablarle a los jóvenes, a las jóvenes porque en efecto el tema del cambio climático es evidente, y tenemos todos que estar en este tema, pero no podemos hacerlo si no tomamos en cuenta el saqueo que ha habido en nuestro país, sino tomamos hacia quién son los grandes beneficios del desarrollo del país. Y no podemos seguir impulsado el desarrollo en donde sean unos cuantos los que se benefician y unos muchos los que no se benefician”, señaló.