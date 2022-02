AMLO advierte a Kerry sobre Reforma Eléctrica: “No se permitirá que se debilite a la CFE y T-MEC”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en la Mañanera que le expuso al enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, que la Reforma Eléctrica es para promover energías limpias, frenar los negocios sucio y evitar el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios, y que vamos a convencer y a persuadir de que todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública porque gracias a esa empresa pública se electrificó México hasta los pueblos más apartados “, aseguró el jefe del Ejecutivo.

En la conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador consideró que tuvo una buena reunión con John Kerry y en el encuentro se le plantearon los proyectos que tiene México en la materia.

"Cómo estamos actuando de manera responsable y también hablamos de la iniciativa de Reforma Eléctrica de porqué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no y tuvimos una conversación amable, respetuosa”, indicó.

López Obrador señaló que le explicó a John Kerry que la Reforma Energética no afecta el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No afecta en nada el Tratado, sentido común, es el menos común de los sentidos, a veces el juicio práctico del Tratado no tiene nada que ver con la corrupción, y eso fue lo que le dijimos nosotros: vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación", aseveró.

RMG