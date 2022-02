EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy jueves 10 de febrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

López Obrador informó que hablará sobre el acuerdo para resolver las pensiones de los empleados de Luz y Fuerza del Centro tras el despido de más de 45 mil trabajadores.

El encargado del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ernesto Prieto Ortega informó que ex trabajadores de la extinta paraestatal Luz y Fuerza del Centro, recibirán una pensión que va desde los 3 mil 200 a los 67 mil pesos mensuales.

Mientras que el director del IMSS, Zoe Robledo informó que se firmó un convenio para crear un fondo solidario para los extrabajadores mineros de Cananea, por lo que recibirán un salario mínimo mensual por cinco mil pesos.

Por su parte, López Obrador aclaró que no propuso romper relaciones diplomáticas con el gobierno de España al hablar de "una pausa", sino de serenar la relación para evitar que empresas españolas abusen en México.

"Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura, no. Dije 'vamos a hacer serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto deberían de ofrecer hasta disculpas", dijo el mandatario.