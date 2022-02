Morena respalda dichos de AMLO de hacer una pausa en las relaciones con España

El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respaldó la pausa en la relación con el gobierno de España que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este miércoles.

“Yo respaldo porque tenemos que vigilar y velar por los intereses de México. Miren, en nuestro país, cuando se dio la invasión, lo llaman así algunos, o la conquista, se crearon encomiendas y se crearon encomiendas en México y en Perú porque teníamos riqueza, teníamos oro y teníamos plata”, señaló Mier en entrevista.

Lo anterior, en respuesta a lo dicho por el primer mandatario durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, en donde planteó “hacer una pausa en las relaciones” con el gobierno de España en tanto termine su administración, con la finalidad de eliminar el contubernio y la promiscuidad económica que se generó en los sexenios pasados.

El legislador refirió que, en la conquista, la encomienda era enviar a la Corona el oro y la plata, el mismo modelo que instrumentó el ex presidente Porfirio Díaz. “En los últimos 30 años fue el mismo modelo, entregar la riqueza nacional, entregar el patrimonio nacional, esclavizar y condenarnos a ese modelo de la encomienda”, señaló.

En este contexto, cuestionó si México no es un país capaz de construir su propio futuro, respetar la libre competencia y terminar con las encomiendas.

“¿Y qué no somos un país que puede despertar de eso y construir su propio futuro?, ¿qué no podemos respetar la libre competencia y que no haya distorsiones y acabar con las encomiendas que le generaron daño a nuestro país? Hay que hacerlo”, subrayó.

Mier descartó que esta pausa, anunciada por el titular del Ejecutivo, implique sacar las inversiones españolas del país.

“No, significa que reflexionen y que piensen que no fue su culpa y que, por eso, ustedes lo han escuchado en el parlamento, cuántas veces no han oído “es que así está la ley”, efectivamente así está la ley, porque hicieron una ley a modo. No es sólo culpa de ellos, es culpa de todos. Así crearon un modelo, ese modelo, repito, retomado de las encomiendas de la conquista en México, fue el que trajeron acá, pero ahora le agregaron el componente de corrupción”, señaló Ignacio Mier.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

