“No es fobia, es que tenemos que respetarnos”: AMLO aclara que no hay una ruptura con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró en la Mañanera que no propuso romper relaciones diplomáticas con el gobierno de España al hablar de "una pausa", sino de serenar la relación para evitar que empresas españolas abusen en México.

"Vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa, no hable de ruptura, no. Dije 'vamos a hacer serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó. No es fobia, es que tenemos que respetarnos, deberían de ofrecer hasta disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio, repito, no ruptura", explicó.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que el Gobierno de México será respetuoso de España, pero no se permitirán más abusos y saqueos como en sexenios anteriores.

"Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el tiempo neoliberal, empresas españolas apoyadas por el poder político tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo", señaló el mandatario.

Y agregó: "Nos vieron como tierra de conquista, eso fue lo que dije ayer, al grado de que en cada sexenio había una empresa favorita de España".

La respuesta de España a AMLO

El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España, José Manuel Alabares, respondió el miércoles a la propuesta del presidente López Obrador, y señaló que la relación entre ambos países va más allá de las declaraciones verbales.

“La relación entre España y México, es una asociación estratégica, que va más allá de declaraciones verbales súbitas o de palabras puntuales”.

Durante una gira de trabajo en Francia, el funcionario español declaró que va "a verificar exactamente cuáles son esas declaraciones, el alcance de éstas. Entiendo que se han hecho en un contexto informal a pregunta de un periodista y no supone una posición oficial o un comunicado oficial”, aseguró. Sin embargo, López Obrador precisó que no llevaría a cabo de manera oficial el anuncio de la "pausa" entre las relaciones de ambas naciones.

RMG