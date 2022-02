La Cuarta Transformación está fundamentada en el amor, asegura Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia a Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación a diferencia del conservadurismo es toda amor.

En este 14 de febrero, la mandataria capitalina señaló que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no podría hablar de justicia e igualdad si no fuera amoroso.

“Lo que nos mueve, y en este Día del Amor y la Amistad, es justamente eso: construir, con base en el amor, una sociedad distinta. Y, ¿por qué con base en el amor? Porque no podríamos pensar en la igualdad, no podríamos pensar en la solidaridad, no podríamos pensar en el bienestar si no estuviéramos pensando en el amor, en el amor al prójimo y, particularmente, el que menos tiene”, dijo.