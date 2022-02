Claudia Sheinbaum realiza gira de trabajo en Iztacalco; destaca labor de bomberos

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, realizó una gira de trabajo por la alcaldía Iztacalco para supervisar diversas obras que estarán terminadas en las próximas semanas.

Una de ellas la Estación de Bomberos que se construye en la colonia Agrícola Oriental, en el predio del deportivo Leandro Valle.

Ahí, Sheinbaum Pardo, resaltó la labor de los vulcanos que dijo, son héroes y heroínas que todos los días salvan vidas en la Ciudad de México.

“Porque estas mujeres y hombres que están aquí se llaman “Heroico Cuerpo de Bomberos”, porque son héroes y heroínas de la ciudad: cuando hay un incendio, ahí están los bomberos, bomberas de la Ciudad de México; cuando hay inundación, los bomberos, bomberas de la Ciudad de México; cuando hay un choque, un problema, ahí siempre están ellos”, comentó.

Destacó que están revisando la forma en cómo resolver para este año, el tema de reforzar el equipamiento que es indispensable para el trabajo que realizan en la capital del país.

La inversión para la Nueva Estación de Bomberos en Iztacalco es de 20 millones de pesos; se construyeron mil 500 metros cuadrados de instalaciones, sobre una superficie de terreno de 2 mil metros cuadrados; tuvo un periodo de ejecución de siete meses; tiene una capacidad para 100 bomberos divididos en varios turnos y nueve vehículos.

Cuenta con un tanque elevado con cisterna, el cuarto de máquinas, el patio de maniobras, dormitorios para hombres y mujeres, comedor, cocina, un sistema de calefacción solar, circuito cerrado de televisión con 11 cámaras de seguridad, área de lactancia, los núcleos sanitarios y, finalmente, un espacio de áreas verdes y otro para entrenamiento.

Antes, la mandataria capitalina visitó el Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes SACMEX, en donde resaltó los beneficios que puede obtener la ciudadanía en estos espacios.

“¿Qué se va a dar aquí?, ¿saben lo que se va a dar aquí?, ¿no? Bueno, hay computadoras e Internet gratuito. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? No solamente que tengan la oportunidad de usar las computadoras, sino que aquí puedan terminar sus estudios; quien no terminó la primaria, puede venir aquí a terminar la primaria; quien no terminó la secundaria, lo puede hacer; la preparatoria, lo puede hacer e, inclusive, carreras universitarias”, comentó.