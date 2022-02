CDMX creará escuela para operadores de teleféricos: Sheinbaum

Con la implementación de dos líneas de Cablebús en la Ciudad de México, las autoridades locales buscan crear una escuela para operadores de teleféricos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el evento “La Ingeniería Civil es”, colaboración con nosotras y la ingeniería, en el Colegio de Ingenieros, donde dio los detalles de este plan.

"El mejor transporte transporte para los que menos tienen (...) el teleférico va a llevar desarrollo económico en la zona, se atiende el bienestar de los que menos tienen y se pone la mejor tecnología. ¿Qué estamos haciendo para la transferencia de esta tecnología en la ciudad?

Los detalles sobre este centro de estudios de cómo o cuándo iniciaría su construcción o capacidad, aún no son revelados.

En la actual administración se han construido dos líneas de Cablebús: en Gustavo A. Madero, la Línea 1 va de Cuautepec a Indios Verdes, en una distancia de 9.2 kilómetros.

Mientras que la Línea 2 del Sistema Cablebús, que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa, recorre una distancia de 10.55 kilómetros.

En otro tema, la mandataria capitalina hizo un llamado a los jóvenes para que el dinero no sea la principal prioridad en su proyecto de vida.

"Como jóvenes hombre o mujeres ingenieras, no pongan en su perspectiva de vida el dinero como el eje del triunfo, el dinero no lo es todo.

"Por supuesto que el bienestar de una familia y de sus familias es fundamental, si ustedes se desarrollan como profesionistas con una ética en donde no solamente el ganar recursos económicos para ustedes, para sus empresas, que es legítimo, no digo que no, pero que no tome en cuenta la otra parte de hacerlo siempre con ética y de siempre pensar cómo están contribuyendo al desarrollo nacional, si se les olvida esa parte, se pierde una parte fundamental como seres humanos", advirtió.