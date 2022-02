"No se cierren a la posibilidad de ser científicas", pide Claudia Sheinbaum a niñas de la CDMX

A las niñas de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, les envió un mensaje: no descarten en sus planeas la idea de ser científicas o cualquier otra profesión que les interese.

Hoy, la mandataria capitalina, en compañía de niñas de escuelas públicas, realizó una visita al Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), UNIVERSUM, en el marco del Día Internacional de las Niñas en la Ciencia.

"¿Por qué llegamos aquí?, ¿cómo es que la Ciudad de México fue hace cientos de años de una manera y hoy es de otra?, ¿cómo es que hoy tenemos los seres vivos que tenemos en el planeta?, ¿por qué algunos se están extinguiendo? ¿por qué funciona el universo? (...)", dijo la titular del Ejecutivo local.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México señaló que en años pasados a las mujeres se les orientaba a tomar ciertas profesiones.

Sheinbaum es doctora en Ingeniería Energética por la Facultad de Ingeniería, UNAM. FOTO: Leslie Pérez

"Durante muchos años se nos dijo a las mujeres que solamente podíamos ser cocineras, estilistas, secretarias, que no está mal, son profesiones muy importantes, el problema es cuando se nos niega la posibilidad de ser otras cosas.

"Las mujeres, las niñas, podemos ser lo que queramos ser y los gobiernos, o mi Gobierno, tenemos la obligación de dar todas las condiciones para que las niñas de nuestra Ciudad puedan cumplir sus sueños (...) no tenemos cerradas las puertas bajo ninguna condición, que nadie nos puede cerrar las puertas, que nosotras podemos ser cualquier que podamos ser, que no se nos limite a ciertas profesiones o a no tener profesión", afirmó.