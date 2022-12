AMLO prevé el apoyo de la SCJN en caso de que el "Plan B" sea impugnado

Ante la advertencia de la oposición de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el “Plan B” para modificar las leyes secundarias de la Ley Electoral si es aprobada por el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se adelantó este viernes a señalar que confía en que los ministros respaldarían las modificaciones legales.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, dijo que los ministros son libres en decidir y él nunca los invitará desayunar o a establecer un diálogo con él para incidir en el voto que ejerzan, ya que todos los involucrados en este medida deben asumir su responsabilidad.

“Yo sí pienso que van a apoyar en la Corte porque se está cuidando de que no se viole la Constitución y es un asunto de principios, nosotros no vamos a hacer nada que viole la Constitución, por eso es una reforma muy limitada, muy acotada porque no se permitió la reforma constitucional y estamos cuidando que no haya ninguna contradicción”, dijo.

El presidente prevé que la Corte resolverá con autonomía. FOTO: Presidencia

Esta semana, Marko Cortés, presidente nacional del PAN, anticipó que de ser aprobada la reforma electoral acudirán ante la SCJN para proteger al INE, institución de la que dijo no quiere ver debilitada.

Sin embargo, López Obrador dijo que su reforma está apegada a la Constitución y buscaba reducir el costo de la organización de elecciones de 25 mil millones de pesos a 10 mil millones, además de reducir al Congreso con eliminar a senadores y diputados plurinominales, entre otros cambios.

“Yo estoy seguro que la Corte va a resolver y me quedo muy tranquilo, todavía falta que el Senado apruebe, también ahí puede pasar de que digan no, pues no, pero estaba yo viendo yo creo que Chomsky, un filósofo decía algo ayer o antier, decía no es ser de izquierda o ser de derecha, se trata de ser congruente. Qué se requiere ante todo, la honestidad”, expuso.

Sigue leyendo:

AMLO no teme ser encarcelado, asegura que en 2024 México se juega la continuidad de la 4T o el regreso a la corrupción

AMLO no rescatará a Altos Hornos de México, tiene deudas con el SAT, PEMEX, el IMSS y la CFE