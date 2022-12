AMLO no teme ser encarcelado, asegura que en 2024 México se juega la continuidad de la 4T o el regreso a la corrupción

Las elecciones presidenciales del 2024 serán como un referéndum para el proyecto de la Cuarta Transformación o un viraje en el gobierno para que “regrese el régimen de corrupción”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera en Palacio Nacional

Dijo que, después de la consulta de revocación de mandato del 10 de abril pasado, sus adversarios tiene una segunda oportunidad para bloquear a la 4T en las elecciones presidenciales.

“No participaron, llamaron a no votar (en la revocación). Viene ahora otra oportunidad porque en el 24 va a ser también como un referéndum, una consulta, no sólo se va a elegir al próximo presidente, mujer u hombre, hombre o mujer, a los diputados o senadores sino también se va a decir por proyectos de nación, distintos, contrapuestos, entonces, la gente va a poder decir quiero que continue la transformación o no quiero que continúe la transformación; quiero que regrese lo que había, quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, quiero que nos sigan saqueando porque nos gusta el masoquismo”, dijo.

López Obrador respondió también al mensaje que fue tendencia en redes sociales el pasado jueves que advertía, después de la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú “#SiguesTuAMLO.

"Aquí está: ‘Sigues tú AMLO’. Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando, diría mi paisano Chicoché”, contestó.

Para el mandatario, a los mensajes en contra de su gobierno que son tendencia en redes sociales se les debe restar “un 70, 80, 90 por ciento que son robots, bots”.

También exhibió un mensaje de la cuenta @LoQueSigue_ que supuestamente exhibe el costo millonario por generar tendencias en Twitter, y aprovechó para descartar un golpe de Estado a su gobierno.

“Ah: ‘Puede costar una tendencia artificial como la de #SiguesTuAMLO puede costar hasta un millón de pesos por hora, por hora. ¿Quién tiene los recursos para promover un Trending Topic que busque un golpe de Estado contra Andrés Manuel López Obrador'…

“Eso del golpe de Estado está muy fantasioso, les voy a poner a los conservadores”, dijo López Obrador.

