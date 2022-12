Manipulación de la escena, un supuesto accidente y un amigo detenido: la misteriosa muerte de Nathaly

"Nathaly no murió, no fue accidente, a ella la asesinaron", son las consignas que ha pronunciado la Colectiva Raíces Ultravioletas tras darse a conocer el caso de la estudiante de periodismo deportivo que fue hallada sin vida y con signos de violencia en una carretera del Estado de Querétaro. Pese a que su presunto feminicida, identificado como Moises "N", fue detenido por las autoridades por los delitos de homicidio culposo , contra el respeto a los muertos y contra las normas de inhumación y exhumación, familiares de la víctima desean que los hechos no queden como un supuesto accidente.

Todo ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando Nathaly y Moises acudieron a una boda en la comunidad de Lagunillas, en el Municipio de Huimilpan. De acuerdo con las investigaciones, al salir de la fiesta, ambos subieron a su vehículo y sufrieron un aparatoso accidente que le arrebató la vida a Nathaly. El sujeto que lo acompañaba declaró ante las autoridades que él perdió el conocimiento y cuando despertó no estaba la joven.

La camioneta, en la que ambos viajaban, impactó una barda de un predio a un lado de la carretera, ésta quedó con las llantas hacia arriba

A partir de ese momento se activaron las alertas de búsqueda y en redes sociales comenzó una campaña para dar con el paradero de la estudiante de comunicación. Horas después, la búsqueda dio resultados, pero no los que esperaba la familia. Nathaly fue encontrada a 50 metros de donde fue el percance, con su vestido descubriéndole los glúteos y sin ropa interior.

La camioneta, en la que ambos viajaban, impactó una barda de un predio a un lado de la carretera, ésta quedó con las llantas hacia arriba. Familiares comenzaron a dudar de la versiones, porque el sujeto pese al percance no sufrió ninguna herida y las horas de los hechos no concuerdan, además de que la joven no pudo terminar a esa distancia, aún que haya salido disparada por el accidente.

También, el padre de Nathaly, mencionó que en 2021, su hija ya había sufrido violencia por parte de Moises

Incluso, se le ha acusado a Moises "N" de manipular la escena del crimen y hacerlo pasar como un accidente. De acuerdo con entrevistas que han dado sus amigos de Nathaly para el semanario Proceso, del salón de fiestas al lugar del accidente son entre 10 y 13 minutos. Testigos refieren que salieron del lugar entre 3 y 4 de la mañana pero el accidente se reportó hasta las 5:30 horas, por lo que los padres quieren saber ¿qué ocurrió durante más de una hora?

También, el padre de Nathaly, mencionó que en 2021, su hija ya había sufrido violencia por parte de Moises. "No era la primera vez que salían". El hombre se sincera y menciona que la joven quedó vulnerable y como blanco de la inseguridad que impera en el país.

“Venía maltratada, con señas de golpes, con moretones, incluso descalza, sin celular, sin dinero, así la habían dejado”, relató. Los familiares tienen miedo de que el caso se quede como un accidente, ya que para la fiscalía las heridas de Nathaly fueron provocados por un accidente de tránsito.

No quieren que las autoridades den carpetazo, por lo que exigen una investigación con perspectiva de género y que se trabaje como feminicidio.

