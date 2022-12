Caos en la México-Puebla: bloquean ambos sentidos por desaparición de un chofer en Chalco

La desesperación por no tener noticias de Juventino García Morales desde hace más de dos semanas orilló a sus familiares y amigos a cerrar la autopista México-Puebla, a la altura de la caseta de San Marcos, en Chalco, Estado de México. Los manifestantes exigen a las autoridades que el hombre aparezca y amenazaron con no irse del lugar hasta que tengan noticias de su paradero.

Fue el pasado 23 de noviembre que se supo algo del chofer, justo en el punto donde se manifiestan sus seres queridos. Creen que ese día fue secuestrado junto con el camión que manejaba, el cual fue abandonado después en una gasolinera de Tecamachalco, en Puebla, pero del hombre de 41 años no se sabe nada.

De acuerdo a sus familiares, al siguiente día de la desaparición, dieron aviso a las autoridades correspondientes, por lo que se emitió la ficha de búsqueda con la filiación de Juventino, sin embargo, aseguran no saben nada y no ven celeridad en las investigaciones, por ello consideran que no se está haciendo nada para localizar al chofer.

Se pide ayuda para localizar a Juventino García. Foto: especial.

Elena Morales, madre del hombre desaparecido, dijo a medios de comunicación que creen que su hijo fue secuestrado. Agregó que “la patrona” (de Juventino) ya no se quiere presentar ni ayudar a su nuera, lo que considera una injusticia.

Desde antes del mediodía de este jueves 8 de diciembre los manifestantes llegaron a la zona, realizando bloqueos intermitentes, por lo que el caos vial es mayor, se pueden observar largas filas de autos. En redes sociales varios usuarios cuestionaron el por qué de la situación, mientras otros compartieron fotografías.

Paralelamente, en el kilómetro 069 + 900 se registró un accidente automovilístico, pues un vehículo se salió de la carpeta asfáltica y chocó contra el muro de contención. Esto provocó la movilización de los servicios de emergencia, haciendo la circulación más lenta en la zona. El hombre herido fue trasladado en una ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe) a un hospital de la ciudad de Puebla.

Para quienes toman como alternativa la carretera México-Puebla, deben tener en cuenta que por ella caminan peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México, por lo que deben transitar con cuidado.

