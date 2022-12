VIDEO: captan a supuesto pie grande deambulando por Tlalnepantla, Estado de México

A través de redes sociales se han difundido una serie de fotografías e imágenes que presuntamente muestran a un gigante caminando en una montaña localizada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Las grabaciones rápidamente se volvieron virales en diferentes plataformas y diversos usuarios de la web no dudaron en lanzar sus teorías sobre la supuesta criatura, algunos aseveraron que se trataría de "pie grande" o el "monstruo de las nieves".

Las primeras grabaciones donde aparece esta misteriosa silueta fueron compartidas en la red social de TikTok, donde usualmente los internautas suben contenido de moda, belleza, videojuegos, películas, bailes y por supuesto casos misteriosos. En este sentido, los videos de fenómenos paranormales y misteriosos se han convertido en uno de los contenidos más populares de la plataforma china, por ello cada vez más creadores de contenido optan por compartir sus experiencias más extrañas, las cuales obtienes millones de reproducciones y "me gusta".

El caso del supuesto "pie grande" en Tlalnepantla, Estado de México, fue compartido por la cuenta @deylovedexter, este internauta aparentemente grabó lo que parece ser una enorme figura, similar a la de un hombre, caminando en un cerro del municipio; rápidamente el clip acaparó la atención de millones de usuarios de la red social china y ganó más de nueve millones de reproducciones así como más de un millón de "likes".

Diversos internautas comentaron que se podría tratar de una figura mitológica como un gigante o "pie grande". No obstante, personas que viven en la zona señalaron que el video no fue grabado con buena calidad por lo que las imágenes se ven distorsionadas y no son verídicas. Además, comentan que la figura que aparece en el clip podría ser un hombre cargando algún objeto grande, tal como un mueble o algún electrodoméstico.

Los hechos se documentaron en un cerro del municipio. Foto: captura de pantalla

"Es Godzilla llevando un mensaje de paz para le gente incivilizada del estado de México", "Es un doctor Simi gigante", "Era yo, fui al punto de la blanca", "Alguien les hizo una broma con la botarga" y "Jajaja lo malo de consumir opioides desde los abuelos hasta los nietos", fueron los comentarios que recibió el clip.



SIGUE LEYENDO

Michoacán: atacan a balazos a coordinador de la Policía Municipal de Apatzingán

Proyecta Industrial y TRASO se unen para transformar el futuro de niños y jóvenes

VIDEO | Cachorrita es golpeada brutalmente por el hombre que la adoptó