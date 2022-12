Tlalnepantla: registran impresionante incendio en pastizal ubicado en el Vaso Regulador Carretas

La tarde de este miércoles se registró un fuerte incendio de pastizales en Vaso Regulador Carretas, localizado entre los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla, Estado de México; las llamas se presentan a un costado de la autopista Naucalpan- Ecatepec y la Calzada Vallejo. Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos o víctimas mortales por este siniestro que ha movilizado a un gran número de bomberos.

De acuerdo con información preliminar, cerca del incendio se localizan algunas fabricas, las cuales podrían estar en riesgo si el siniestro continúa extendiéndose. No obstante, las autoridades detallaron que, por ahora, no ha sido necesario evacuar a la población. De igual manera, la vialidad de la autopista no se ha visto afectada, por lo que los automovilistas no presentan problemas al transitar por la zona, únicamente se les pide que circulen con precaución debido a que en el lugar hay presencia de equipos de emergencia.

Tras el incendio reportado en los pastizales del Vaso Regulador de Carretas, decenas de internautas han denunciado en redes sociales que se levantó una enorme columna de humo, la cual es visible desde distintos puntos del Valle de México. "Desde la estación del Metrobús Progreso, Línea 3... Viendo el mundo arder", escribió una usuaria de Twitter en una fotografía que compartió en la plataforma de Elon Musk.

"Hay un fuerte incendio en Tlalnepantla, el humo es visible a distancia" y "veo una columna de humo al norte del Valle de México por incendio de pastizales en el vaso regulador carretas en los límites de Vallejo y Tlalnepantla, ojalá que los bomberos lleguen pronto al lugar", fueron otros de los comentarios que circularon en la red social del pajarito.

Internautas denunciaron una enorme columna de humo. Foto: Twitter @monroyfelipe

Cabe mencionar que el pasado mes de marzo, del presente año, se reportó otro incendio de pastizales que consumió al menos 10 mil metros cuadrados del Vaso Regulador Carretas, en aquella ocasión, las llamas fueron visibles desde la calzada Vallejo y autopista urbana Naucalpan-Ecatepec. De acuerdo con las autoridades del municipio de Tlalnepantla, el siniestro fue sofocado por bomberos y elementos de Protección Civil.

Cabe señalar que el sitio conocido como Vaso Regulador Carretas es un lugar de esparcimiento, refugio de vida silvestre y aves principalmente. Además, la zona suele ser visitada por pobladores de colonias aledañas. Es usual ver a personas corriendo, en bicicleta, paseando a sus mascotas, haciendo picnics o simplemente caminando y conviviendo con la naturaleza.

