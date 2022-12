Guerrero: exgobernador Héctor Astudillo renuncia al PRI por "abusos y faltas de respeto"

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, renunció como integrante del Consejo Político Nacional del PRI y también a su militancia, tras señalar que no puede convertirse en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas, aseguró que su decisión es en congruencia con sus convicciones políticas, democráticas y morales.

En una carta dirigida al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, publicada en su cuenta de Twitter, el exmandatario estatal cuestionó los escándalos que se han convertido en una constante en el partido y rechazó que el cambio a los estatutos que el Consejo Político Nacional aprobó en sesión extraordinaria la noche de este lunes hayan tenido unanimidad de 453 votos.

Con las reformas a los documentos de dirección del partido, se adelantan los tiempos para que sea en abril y no en julio del próximo años, cuando el Consejo Político Nacional pueda definir si se amplía o no la dirigencia de “Alito” al frente del partido toda vez que el término de su gestión concluye en agosto de 2023 a unos días de que inicie el proceso para la elección presidencial de 2024.

“No creo que nuestro partido y su militancia, merezcan padecer todo lo que hemos vivido en los últimos meses, en donde los escándalos han sido una constante y que sin duda han afectado la imagen de nuestro instituto político. Es mentira que la votación de anoche haya sido por unanimidad, yo no la voté a favor porque por principio esta reforma no se anticipó y mucho menos se explicó”, señala en la misiva el ex mandatario estatal.