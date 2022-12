Morena asegura que desafuero de Alejandro Moreno no tiene futuro

El proceso de desafuero en contra de Alejandro Moreno, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, acusado por enriquecimiento ilícito, no tiene futuro en la Cámara de Diputados.

Aunque el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier afirmó que el expediente se abordaría antes del 15 de diciembre, por parte de la Sección Instructora, lo cierto es que, el expediente y la solicitud hecha por la Fiscalía de Justicia de Campeche, ni siquiera ha sido entregado por la Mesa Directiva, que preside el panista Santiago Creel.

Leonel Godoy, vice coordinador de Morena e integrante de la Sección Instructora, reconoció a El Heraldo de México, que no va a pasar nada en las acusaciones contra el diputado federal priista, ya que está empantanada la votación por lo que aunque se active el proceso, de nada servirá.

“No se ha enviado el expediente de la Mesa Directiva, pero además, no va a pasar nada. Estamos dos, dos. El día que el Pan decida que va a votar conforme a la legislación y a los expedientes y a las pruebas pues seguramente ese día la enviará la secretaria General de la Mesa Directiva. Está, no congelado, no tiene futuro ahorita jurídico porque estamos dos votos y dos votos”, expuso.

El desafuero de Alejandro Moreno fue solicitado formalmente el 16 de agosto

FOTO: Especial

Expuso que la espera se traslada para el 2023, ya que además los plazos no han corrido, aunque reiteró que de nada servirá solicitar el expediente ante el empate técnico.

“Este año ya no, ya se terminó. No pasó nada, y además los plazos no han corrido porque no se ha entregado el expediente a la Sección Instructora, no lo he platicado con el presidente, pero yo creo que piensa igual que yo, para que lo pedimos si va a quedar empatada la votación”, indicó.

El 16 de agosto, el fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia acudió a la Cámara de Diputados, a solicitar formalmente el desafuero de “Alito” Moreno, en donde explicó que la petición no se desprendía de los audios que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sino de una investigación hecha por el Ministerio Público y de la orden de cateo a una casa del dirigente del PRI el 4 de julio.

El 27 de septiembre quedó instalada la Sección Instructora con el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (Morena) como presidente, y los diputados Leonel Godoy Rangel (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), como secretarios.

Se requiere de por lo menos 3 votos para avanzar en el desafuero de Alito Moreno, pero la fracción mayoritaria solo cuenta con dos de los 4 participantes.

