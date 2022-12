El lado oscuro de las peregrinaciones: así abandonan cada año a perritos cerca de la Basílica de Guadalupe

Cada año, miles de feligreses se dan cita en la Basílica de Guadalupe para celebrar a la Virgen de Guadalupe, muchos de ellos aprovechan para agradecerle con flores, música o mandas. Algunos llegan desde otros estados, son peregrinos que se reúnen para emprender el viaje hacia la Ciudad de México a fin de demostrar su fe y cantarle las tradicionales "Mañanitas" a medianoche. Sin embargo, esta tradición también tiene un lado al que poco se le presta atención y éste es el abandono de perros en La Villa.

Generalmente los animales son abandonados después del 12 de diciembre, en ocasiones porque sus dueños regresan en autobuses y éstos ya no pueden ir con ellos. No siempre son sus mascotas, hay casos en que los perros los siguieron hasta llegar a la Basílica, esto debido a que los peregrinos les dan comida y ellos los acompañan, pero una vez pasando los festejos correspondientes, se quedan en la zona deambulando, sin rumbo, hogar, comida o agua, lo que los lleva a la muerte.

Este 2022 no fue la excepción y asociaciones que rescatan animales en las calles de la Ciudad de México se encontraron con varios caninos abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, por lo que el lunes por la tarde se dedicaron a buscarlos para posteriormente darles agua, comida y atención veterinaria y ponerlos en adopción.

Cuatro perritas fueron rescatadas tras ser encontradas en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. | FOTO: Twitter @dragon02red

Fue la asociación Mundo Patitas quien logró el rescate de cuatro perritas, las cuales recibirán atención veterinaria ya que contaban con pulgas, otitis y parasitosis. Sin embargo, aún quedan decenas de ellos por ser rescatados, pues tan sólo se tiene el registro de 11 millones de peregrinos que visitaron La Villa desde el pasado ocho de diciembre, por lo que la cifra de canes también podría ser elevada.

Esta historia se repite anualmente, lo cual ha causado una fuerte indignación en redes sociales al ver las fotos y videos de los perritos abandonados, tirados en el piso o buscando alimento para sobrevivir un día más, sin contar el peligro al que se exponen en las calles de dicha demarcación al ser atacados por otros canes, atropellados, envenenados o golpeados.

Los perros callejeros en México

Aunque muchas personas tienen la intención de adoptar, también son conscientes de que no cuentan con los recursos, el tiempo o el espacio suficiente para ellos y se abstienen de hacerlo, lo cual suele ser preferible que adoptarlos y no darles los cuidados necesarios, ya que son seres vivos que requieren atención y cariño, no son ornamentos, juguetes o sistemas de alerta en las casas.

Según la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE ), México es el primer lugar a nivel mundial con más perros callejeros con una alarmante cifra de 28 millones de canes en esta situación. El abandono de los animales suele ser más común después de festejos como Navidad, Día de Reyes e incluso San Valentín, ya que hay personas que regalan animales como si se tratara de juguetes o cualquier objeto desechable.

Cada año se repiten estas historias de abandono. | FOTO: Especial

Uno de los principales factores es que muchos de ellos no son esterilizados, pues de esta forma se evita que se sigan reproduciendo, en ocasiones, hay quienes no lo hacen por falta de conocimiento, porque quieren otra mascota o incluso por falta de recursos económicos, sin embargo, esto propicia una dinámica en la que llegará un punto de abandono al no poder cuidarlos. También existen personas que deciden no esterilizarlos, ya que ven potencial de venta, es decir, comienzan un negocio de venta de animales, sin importar su salud ni quién será el dueño.

Ante esto, es importante recordar que un perro, gato, ave, conejo, pez o cualquier animal es una responsabilidad que no se debe de tomar a la ligera, pues tienen necesidades, también pueden padecer enfermedades y accidentes, por lo que al pensar en tener una mascota, es importante plantearse las siguientes preguntas:

¿ Cuento con los recursos económicos suficientes ?

? ¿ Cuento con el espacio necesario ? (en el caso de los conejos , la jaula no es un hábitat)

? (en el caso de los , la jaula no es un hábitat) ¿ Le daré el tiempo necesario ? (para paseos, visitas al veterinario, juego o baño)

? (para paseos, visitas al veterinario, juego o baño) ¿Conozco los cuidados básicos? (esto dependerá de la edad y especie)

Tener un animal en casa es una enorme responsabilidad. | FOTO: Cuartoscuro

Asimismo, es importante considerar qué hacer en caso de emergencia, si requiere atención veterinaria especializada, alimento especial o incluso saber que al tener una mascota, se requiere de cierto nivel de compromiso para no abandonarla en la primera oportunidad, es decir, cambio de residencia o la llegada de un bebé. Finalmente, la adopción siempre debe de ser la primera opción antes de pensar en comprar, ya que al hacerlo, se siguen propiciando este tipo de actos que permiten a mucha gente lucrar con los animales.

SIGUE LEYENDO:

Sheinbaum informa: 11 millones de peregrinos han visitado a la Virgen de Guadalupe en la Basílica

Indignante: un hombre desollaba perros y decapitaba gatos, sus cuerpos los exhibía en calles de la Venustiano Carranza