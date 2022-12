FOTOS: la Virgen de Guadalupe recibe a los feligreses de todo México

La 491 celebración de la aparición de la Virgen de Guadalupe al indígena Juan Diego se llevó a cabo en varios puntos de la República Mexicana. Con esta, miles de mexicanos marcharon por las calles hasta llegar a los templos marianos más importantes de toda la nación. A continuación los momentos más relevantes en los estados del país.

Jalisco tuvo más de 20 mil personas

Por: Mayeli Mariscal.- Los fieles de la Virgen de Guadalupe acudieron a su Santuario en Guadalajara, y de acuerdo con el reporte oficial del municipio, tan sólo en la noche del domingo se reportó la asistencia de más de tres mil personas, y hasta el corte de las 13:00 horas se reportaron al menos 20 mil, aunque el corte de asistencia se espera se concluya hasta el día de mañana debido a que hoy permanecerá abierto el recinto hasta las 22:00 horas.

El Santuario, se ubica en la zona centro de la capital jalisciense y en el 2021, todavía con restricciones por la pandemia de Covid-19, se reportó una asistencia de un millón 200 mil visitantes, por lo que este 2022, se espera que ya sin restricciones sanitarias, se supere esa cifra.

Arreglos florales, velas y otros objetos como globos, formaron parte de las ofrendas que los fieles llevaron a la “Morenita del Tepeyac” en su día, en un entorno de fiesta donde los cánticos dedicados a una de las máximas figuras de la fe católica no cesaron. Como parte de las actividades programadas, el domingo 11 de diciembre, se llevó a cabo la “Misa de gallo” en punto de las 23:00 horas.

Luego, al concluir la homilía, se cantaron las mañanitas y a las 7:00 horas se dio una de las primeras misas de este 12 de diciembre, la Misa de los Charros; a las 8:00 horas, la Misa del Club Chivas del Guadalajara y a las 10:00 tuvo lugar la homilía de Bendición de Las Rosas a cargo del Cardenal José Francisco Robles Ortega quien brindó la bendición a los fieles presentes.

Guadalupanos desbordan su fervor en el templo de San Diego de Morelia

Por Charbell Lucio: Morelia, Michoacán.- Miles de guadalupanos se dan cita la mañana de este 12 de diciembre en la Calzada y Templo de San Diego, en Morelia, para venerar a la virgen morena, agradecer los milagros cumplidos y pedirle ayuda en situaciones complejas. Las hermanas María Guadalupe, Sonia y María Delia, vestidas de "guarecitas" visitan a la Virgen de Guadalupe desde que tienen memoria, pero este año, la fe es mayor, pues le han pedido un milagro.

"Tengo un hijo de 28 años que desde chiquito lo traía, ahorita mi hijo está mal, ya casi se me moría, le están haciendo la diálisis, sus riñones no le funcionan pero gracias a la virgencita lo tenemos con vida. La virgen ha sido mi refugio porque cuando lo tenía en el hospital le pedí que me lo sanara, y me lo dejó salir del hospital, está estable pero necesita un transplante de riñón. Le prometí que si mi hijo sale adelante vendremos cada año", compartió María Delia.

Otros, como el señor Antonio Ríos, llegan de rodillas para agradecer el favor cumplido y refrendar su fe.

"Esta manda la hice por mi mamá, que hace unos años le cortaron sus pies, yo le pedí a la virgen que saliera bien de la operación y prometí pagar esta manda hasta que me falte la vida. Siento emoción y adrenalina bien bonita", dice el hombre que es ayudado ot su pequeño hijo, a quien le inculca el fervor por la virgen mexicana.

A temprana hora, la señora Martha, originaria de Morelia, también arribó al Santuario de la Virgen de Guadalupe con un arreglo floral, con el que se toma una foto que de inmediato envía a su hijo en Estados Unidos, pues es él quien en este día, se siente agradecido con la Virgen del Tepeyac, que le permitió cruzar la frontera sin contratiempos.

"Él está allá en Estados Unidos desde hace dos años, no puede venir, entonces me mandó para que yo le diera las flores a la virgen. Siempre hemos sido guadalupanos, cada año venimos, y uno siente mucha emoción de venir; este año le pediré por mi hijo", compartió la mujer conmovida hasta las lágrimas.

San Luis Potosí demuestra su fe

Por: Pepe Alemán.- En el Día de la Virgen de Guadalupe las inmediaciones del Santuario Basílica Menor de la capital de San Luis Potosí se vieron colmados de todo tipo de comercio y sobre la Calzada de Guadalupe, desde anoche, los penitentes cumplieron sus mandas de rodillas hasta el altar.

Este lunes, fue cerrada la avenida Juárez, desde Carlos Diez Gutiérrez hasta lateral del templo, en el sentido que va hacia la avenida Salvador Nava Martínez, donde se instalaron todo tipo de puestos ambulantes principalmente con mercancías ajenas a la conmemoración, desde artesanías, puestos de comida, de ropa y utensilios de cocina se instalaron desde muy temprano.

También hay puestos de flores donde los vendedores de quejaron que hasta las 11 de la mñana la venta estaba floja; y cómo no, si un ramo pequeño lo ofertan hasta en 150 pesos. Personal de Mayordomía lamentó que ese sobreprecio ha ocasionado que para este año las ofrendas florales a la morenita del Tepeyac sean escasas en comparación con otros años.

Desde la Caja del Agua donde empieza la Calzada, decenas de penitentes la recorren de rodillas, algunos ayudados con cobijas y los menos con las rodillas golpeando directo en el piso de cantera; durante el trayecto, voluntarios y voluntarias de la Cruz roja loa asisten y no reportan incidentes graves, salvo las laceraciones propias de la penitencia. Pasadas las 11:00 horas el arzobispo Carlos Alberto Cavazos Arizpe ofició la Solemne Eucaristía ante tres cuartas partes del templo ocupado.

Baja California festeja con un fuerte operativo

Por: German Medrano.- Con la participación de los tres órdenes de gobierno, se puso en marcha el operativo de seguridad “Guadalupe-Reyes 2022” en Baja California Sur, para esta temporada decembrina, el cual tiene como objetivo principal salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias sudcalifornianas.

El banderazo de inicio estuvo encabezado por el secretario del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social, Omar Antonio Zavala Agúndez, acompañado del titular de Protección Civil en el estado, Benjamín García Meza, titulares y representantes de las instituciones de seguridad, cuerpos de emergencia y voluntarios.

Se informó que a partir del arranque y hasta el 6 de enero de 2023, un total de mil 107 elementos y 324 vehículos de seguridad, salud, Cruz Roja Mexicana, bomberos, auxilio, sector empresarial y grupos voluntarios, estarán trabajando unidos por el bienestar de los habitantes de Baja California Sur, así como de quienes eligen este destino turístico, para disfrutar de estos días de descanso.

Entre las acciones a realizar, se encuentra el reforzamiento de los operativos de vigilancia en puntos de mayor afluencia como plazas comerciales, bancos, zona turística. Se establecerán a la par y aleatoriamente, puntos de revisión y de alcoholimetría, además de patrullajes en las principales avenidas y carreteras.

El Gobierno Municipal de La Paz desplegará alrededor de 88 unidades y 200 elementos de sus diferentes corporaciones de seguridad ademas de utilizar drones para una mejor vigilancia de los principales puntos de aglomeración.

Mientras tanto, en Los Cabos con un estado de fuerza de 510 elementos y 106 unidades, dio inicio el operativo; el banderazo, se realizó en la explanada de Palacio Municipal encabezado por el presidente Oscar Leggs Castro, la directora de Protección Civil Leticia Rivera, así como personal de los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de Gobierno.

