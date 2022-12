IMSS capacitará al personal de salud en materia de derechos humanos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está a la vanguardia en el sector salud con una política con enfoque centrado en la persona, aseguró la titular de la Unidad de Derechos Humanos, Marcela Velázquez Bolio.

“Somos una institución líder no solo en salud, sino en muchas otras materias y tenemos la capacidad de marcar las directrices hacia otras instituciones, ya sea hacia nuestra institución rectora, que es la Secretaría de Salud, organismos autónomos y otras instituciones”, dijo en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos.

Destacó que es necesario entender que persona tiene una historia, una circunstancia, “y sí, es cierto que tenemos muchísimas personas derechohabientes y usuarias, 80 millones entre derechohabientes, usuarias e IMSS-Bienestar, pero cada una de esas personas importa”.

Señaló que este enfoque lleva al Instituto a colaborar con otras instituciones, organizaciones civiles e internacionales para que el personal sea parte de la visión en materia de derechos humanos y cómo se ejerce también el derecho a la salud y a la seguridad social, hacia adentro y afuera del IMSS.

“¿Qué es lo que queremos? Un enfoque preventivo, no reactivo. Tenemos que ser más proactivas y proactivos, no es una recepción de quejas, lo que no queremos es llegar a las quejas, es que se eviten estas quejas”, aseveró.