Rector de UdeG señala a informe de Enrique Alfaro por ser una "burla" y abandona recinto legislativo

Como un informe que le faltó al respeto al Legislativo y a la propia Universidad de Guadalajara (UdeG) calificó el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, quien decidió abandonar el recinto legislativo al escuchar que sarcásticamente, el mandatario estatal Enrique Alfaro durante la presentación de su 4to informe, se refirió al presupuesto de la universidad señalando que no hay ni habrá presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales.

“Yo me retiro del informe porque no me parece que el gobernador tome a tono de burla ni con sarcasmo un tema que para la universidad es vital, que es el respeto a su autonomía y que para los diputados, los primeros que deberían de pararse ante ese comentario sarcástico del gobernador son los diputados a los que les violaron la ley de egresos en su cara, a los que vienen a seguirse burlando en su cara y que verdaderamente el gobernador hable con esa naturaleza de que no tienen dinero ni tendrán el próximo año, como burla, a mi me parece muy poco educado, me parece ilegal y yo no voy a ser parte de un informe en donde se utilizan los datos a como se quiere y como dijo el gobernador: ¡Es muy fácil mentir con números!”

Enrique Alfaro se refirió al presupuesto de la UdeG que estaba etiquetado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y que se redireccionó hacia el Hospital Civil de Oriente, por lo que Villanueva Lomelí insistió que su asistencia al Informe fue por cumplir con la invitación y con su responsabilidad como rector de la casa de estudios.

"Verdaderamente mentir con números es muy fácil"

FOTO: Especial

“Si mañana me invita a platicar, voy a estar, yo soy rector de la Universidad yo no me obedezco por mis sentimientos y mis emociones, si mañana me invita a platicar, ahí voy a estar, creo que eso es lo correcto. Pero si mañana vuelve a burlarse de temas sensibles, si vuelve a creer y este gobernador no entiende que una sola desaparecida o desapercibido, que una sola mujer violentada es un fracaso de su política y quiere seguirnos diciendo que hay pocos muertos, no existe la palabra pocos muertos, un muerto siempre es mucho y esa insensibilidad, perdón, pero cuantas veces yo vea esa insensibilidad me voy a seguir retirando, pero cuántas veces me invite a platicar, ahí voy a estar”.

Respecto a las acusaciones que hizo el mandatario sobre que la casa de estudios estaba detrás de orquestar diversas protestas al exterior del Congreso en donde poco más de 50 trabajadores del Consejo de la Judicatura que fueron despedidos montaron un campamento con casas de campaña para exigir que se revise su situación y cesen sus despidos. Sobre este tema, Villanueva Lomelí, no negó ni afirmó que estén detrás, pero añadió que las causas que vigila de cerca la UdeG son varias.

“Estamos detrás de muchas causas en Jalisco, estamos detrás del cuidado del agua, estamos detrás del cuidado del transporte, estamos detrás de que no se tire el dinero con los transportistas, hoy se presumen 40 millones en ciclopistas y se aplauden 500 millones de subsidio a los transportistas, cuando en la tarifa técnica de los 9.50, estaba la renovación, esa tarifa yo la diseñé, en la administración anterior y el costo de la renovación era que quien cumplía, accedía a esa tarifa de 9.50 y en la tarifa está el costo financiero de la renovación de las unidades con el costo de un arrendamiento para cuatro años y hoy se viene a presumir que se le invierten millones de pesos de los jaliscienses en camiones que se invierte más en eso que ni en todas las agendas que dijo (Alfaro)”.

Rector de la UdeG abandona el recinto durante el Cuarto Informe de Enrique Alfaro

FOTO: Especial

Acusa rezagos en los presupuestos

El rector añadió que las agendas que deberían ser prioritarias de atención a la población también están rezagadas en sus presupuestos, nombró lo referente a discriminación que se destinarán 20 millones; “las mujeres, 30 millones y los camiones 500 millones, y se aplaude eso. Verdaderamente mentir con números es muy fácil”.

Lamentó también los despidos del Consejo de la Judicatura, en donde acusan al mandatario de haber sido corridos por órdenes del mandatario, es decir, la separación de Poderes no hay tal. Dijo que esta acción de dejar el Recinto Legislativo, no se trata de un rompimiento definitivo, sino que atiende a la dignidad ante lo que calificó como diversas burlas en el discurso del informe.

“Que se burle del Museo de Ciencias Ambientales; que se burle de la división de poderes… si los diputados lo toleran, el rector de la Universidad, la Universidad está grabada con letras doradas en ese recinto y gracias a la dignidad que hemos tenido. Si los diputados no defienden a su Congreso, la Universidad y su rector sí vamos a defender la autonomía y vamos a seguir defendiendo la división de Poderes”.

Finalmente, lamentó que el mandatario confunda “virilidad” con autoridad y que “para él violar la ley es un asunto de chiste, y decir, les quité el dinero ¡sí¡, y se los voy a quitar el próximo año y mi bancada mayoritaria va aplastar otra vez a la Universidad porque soy muy viril, discúlpenme pero eso yo no lo voy a permitir”.

