Jalisco: prevalece impunidad y acusan dilación de la justicia en casos de feminicidio

La impunidad que protege a los asesinos de mujeres es una constante en Jalisco en donde han transcurrido en diversos casos, e incluso pasan años para que se les detengan como recientemente sucedió con el asesino de Gabriela, quien se negó a ser su novia y derivó en su muerte, en donde hasta siete años después fue detenido en Zapopan, señaló Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora nacional del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

“En las carpetas de investigación de feminicidio y nos encontramos que en el 80 por ciento de esas carpetas de investigación solamente tenían las primeras actuaciones, las básicas, las iniciales, las de levantamiento del cuerpo, la escena del crimen, la autopsia y ya. Lo que quiere decir que no los investigan y no los buscan a los responsables”.

Uno de los casos que ocurrió hace siete años, es el de Gaby, una joven de 18 años que por negarse a ser novia de un hombre de 19 años, la mataron. Las autoridades ya detuvieron y consignaron al asesino, pero pasaron siete años para que eso sucediera, destacó la académica.

“Nosotras pedíamos datos sobre la línea de investigación y nos decían: sí ya está, ya tenemos mandatos a través de la Interpol y lo buscamos a nivel internacional. Él nunca se fue, lo capturaron en Zapopan. ¡Siete años! Quiere decir que no lo buscan. Eso es lo que ha permitido que los casos de feminicidio sigan a alza porque siguen mandando un mensaje de impunidad de que se puede hacer porque no pasa nada”.

De 1997 a 2006, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34 mientras Foto: Especial

Antecedentes

De 1997 a 2006, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34 mientras que en ese periodo se hablaba de los asesinatos en Ciudad Juárez, la estadística era mayor en la entidad y es que en el estado del norte se registraban por año 28, es decir, la incidencia era mayor. Sin embargo, a partir del 2006 se incrementaron al doble de mujeres asesinadas, 78 mujeres del periodo de ese año y hasta el 2010. A partir del 2010, cada año esa cifra aumentó a más de cien asesinatos.

“En los últimos años, del 2018 hacia acá, en este último gobierno han rebasado las 200 mujeres asesinadas por año, entonces cuando sale el gobernador y dice que han disminuido el número de feminicidios, eso es falso, es una mentira y un engaño… sobre todo lo que me parece muy engañoso es que salgan a decir que disminuyeron los feminicidios, porque efectivamente si, van a la baja, pero por que no los están consignando como tal, es decir, la gran mayoría de los casos que son parricidios u homicidios quedan fuera de esas consignaciones que son las mínimas, que son un 20 por ciento, por lo menos el 80 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres son feminicidios”, señaló Ramos.

Otros casos

Otro caso de feminicidio tiene que ver lo ocurrido en septiembre del 2012 con la profesora Imelda Virgen, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y que se consignó como parricidio, el primer caso que se considera como feminicidio luego de que se normó el delito en Jalisco, y sin embargo fue asesinada y se concluyó como parricidio.

La sociologa Susana Gabriela Muñiz Moreno y académica del Cetro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), explicó que el pico de desapariciones, otro delito que ha sido vulnerado en las cifras reportadas de la administración estatal, destaca que se han incrementado las denuncias de desaparición en mujeres de entre los 15 y 19 años, y que lamentablemente está ligado con feminicidios aunque las autoridades no los investigan de esta forma porque se limitan a revictimizar o acusar que quienes desaparecen lo hacen por su propia decisión, es decir, son a quienes las autoridades localizan más fácilmente, aunque no necesariamente implica que no exista un delito detrás de estas ausencias.

De acuerdo con el informe del 2021, se reportó que los delitos de violencia familiar, ocho mil 815 de los cuales se judicializaron el 31 por ciento, se vincularon el 10 por ciento y que llegan a sentencia solo fueron 60, es decir, menos del uno por ciento.

Además, a las mujeres se les mata con mayor violencia y saña que los hombres, prolongando el sufrimiento en donde el medio más utilizado son las armas de fuego y en 30 de cada 100 mujeres son quemadas, lo que contrasta con el 18.3 por ciento de hombres fueron asesinados con esta saña.

SEGUIR LEYENDO:

Expediente Jalisco: Aumenta 62% la deuda con Enrique Alfaro

Jalisco y el fracaso en la seguridad: estos son los casos de violencia que le han quitado la paz al estado

Alfaro se lava las manos ante la violencia en Jalisco, minimiza la evidencia y culpa a los medios de comunicación

dhfm