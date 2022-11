El informe de Enrique Alfaro presenta datos engañosos, asegura la académica Lucía Almaraz

El 4to informe en materia de seguridad que rindió este día el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es un informe para sí mismo, lejano a las personas que padecen la inseguridad, a puerta cerrada sin que se permitiera el acceso a representantes de organismos de la sociedad civil y sin tomar en cuenta a la ciudadanía que es a quien se debería rendir este tipo de informes de gobierno, señaló Lucía Almaraz, académica, abogada y experta en Seguridad.

Añadió que las cifras presentadas son a partir de carpetas de investigación; sin embargo, lo que no se observa es la desconfianza de presentar una denuncia, es decir, no se habla de la cifra negra derivada de la desconfianza de las instituciones de procuración de justicia, “de considerar que es una pérdida de tiempo ir a denunciar; que hoy no hay incentivos ciudadanos para ir a denunciar; que sabemos que no va a suceder nada y que no se va a obtener la reparación del daño y claro, lo que está considerando son las mismas cifras que él proporciona al secretariado ejecutivo, pero que la disminución de los delitos no necesariamente tiene que ver con que no haya delitos sino con la falta de confianza en las instituciones, particularmente de la Fiscalía, para ir a denunciar los hechos”.

En todo el estado hay actos de la delincuencia y temas de inseguridad; sin embargo, también destacó que lo informado se centró principalmente en la metrópoli.

El gobernador entregó su cuarto informe

“No estamos observando, por ejemplo, que en el interior del estado hay un arraigo ya de la delincuencia organizada, territorios que han sido tomados por la delincuencia organizada y que eventos de esta naturaleza que vemos en la zona metropolitana se viven en el mismo impacto y en la misma magnitud en el interior del estado frente a policías municipales debilitados y frente a una ausencia de la policía estatal porque ahí también no tiene con la capacidad de reacción, derivado de que no se cuenta con el recurso humano ni de infraestructura para ir justo a apoyar al interior del estado”.

Al referirse al incremento en el presupuesto para atender los temas de seguridad, la académica destacó que aunque mencionó que éste tiene un incremento en 58.9 por ciento más que en el 2018, sin embargo, al mencionar a dónde va dirigido hay instituciones que no forman parte de la atención a la seguridad pública como en el caso de INJALRESO (Industria Jalisciense de Rehabilitación Social), del Consejo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, Fiscalía Especializada en contra de la Corrupción o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

“Este dato es totalmente engañoso, él comentó lo de decirnos que hay más dinero, hay más recurso a la seguridad, pero la verdad es que no es certero el dato que se está dando porque de todas las que está diciendo que se le asignaron un mayor presupuesto, muchas de ellas no forman parte del modelo de seguridad”.

Aunque de forma reiterada el mandatario ha sostenido que en diversos delitos, Jalisco está por debajo de la media nacional, Lucía Almaráz, destacó que el esfuerzo debería ser el revisar qué están haciendo otras entidades como Mérida o en Nuevo León, que no se encuentran en estos datos cercanos de la media nacional.

La especialista aseguró que no se ha brindado la información correcta

“No es un logro que nos encontremos o que estemos por debajo de la media nacional, el logro sería que no estuviéramos en la media nacional sino en aquellos estados en los que existe menor incidencia delictiva”.

En el tema de feminicidios, Enrique Alfaro destacó que de 83 que se reportaron en el 2021, en lo que va del 2022 han ocurrido 38, “habrá que preguntarles a las colectivas feministas si estos datos son certeros porque hay que decir que conviene más o reclasificar el delito a un tema de homicidio doloso contra una mujer que clasificarlo como feminicidio y aunque se nos ha dicho todos los días que todas las muertes violentas de las mujeres se investigan con el protocolo de feminicidio, también hay que decir que el agente del Ministerio Público tiene toda la facultad de reclasificar el delito o de no encontrar, desde su perspectiva, algún elemento que lo haga recaer en el delito de feminicidio, por su puesto que desde la academia no estamos de acuerdo con estos datos que hace mención el gobernador respecto a la disminución de feminicidio”.

La administración estatal también ha mostrado una constante en el desdén y revictimización respecto al tema de personas desaparecidas y se ha enfrentado en diversas ocasiones con colectivos de búsqueda tanto locales como nacionales, donde no ha mostrado en muchas ocasiones apoyo ni acompañamiento durante las búsquedas en campo en diversos puntos de la entidad.

“No tendría por qué haber ninguna persona desaparecida, no tendría que haber ninguna muerte violenta dolosa tipificada como feminicidio en contra de una mujer; no tendría que haber personas privadas de la vida en el estado y sin embargo las tenemos. El dejar de observar, no solo los delitos como tal, reales, los que sí se están viviendo y solamente dar algunas cifras, de nada nos sirven a las personas que vivimos en el estado y menos a las víctimas que sufren este tipo de delitos”, concluyó.

Sigue leyendo:

Gobernador de Jalisco presume mejoras en materia de seguridad

Jalisco: prevén que la Feria Internacional del Libro deje ingresos de más de 100 mdp