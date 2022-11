CDMX: Nancy Núñez, diputada morenista, se destapa para buscar la alcaldía Azcapotzalco

La diputada de Morena, Nancy Núñez Reséndiz aseguró que la alcaldía Azcapotzalco, en el 2024, volverá a ser gobernada por la izquierda. Y es que, durante su primer informe de actividades legislativas, la diputada se destapó para ser candidata a esta demarcación.

“Estamos preparadas para asumir las tareas que nos designe la Cuarta Transformación. Estoy lista y preparada pero sobre todo estoy bien acompañada por todas y todos ustedes. Ustedes son mi fuerza y ese respaldo que encuentro en el pueblo de Azcapotzalco", aseguró.

Asimismo, anunció la conformación de una gran Frente con organizaciones sociales, colectivos y la población en general para recuperar la demarcación. En la explanada de la alcaldía, la legisladora recibió gritos de "alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa", además fue arropada por diputados federales y locales, así como por los titulares de las demarcaciones más pobladas en la Ciudad de México, Clara Brugada y Francisco Chiguil, de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

"Estoy convencida que es tiempo de las mujeres y en ese sentido aquí en Azcapotzalco hemos iniciado acciones, no solo en materia de agenda legislativa sino agenda que nos hermanen...estamos preparadas para asumir las tareas que nos designe la Cuarta Transformación. Estoy lista y preparada pero sobre todo estoy bien acompañada por todas y todos ustedes. Ustedes son mi fuerza y ese respaldo que encuentro en el pueblo de Azcapotzalco", remarcó.

Anunció la conformación de una gran Frente con organizaciones sociales, colectivos y la población en general

FOTO: Especial

Por ello, mandó un mensaje a la oposición para que no se confunda y entienda que "la Ciudad de México es de derechos y no de derecha, por lo que nunca lograrán gobernarla". Se comprometió a seguir trabajando en territorio y no de escritorio para seguir llevando las demandas de la gente al Congreso capitalino, con ello mejorar las condiciones de vida de quienes habitan Azcapotzalco. En su rendición de cuentas ante representantes de las 111 colonias, barrios y pueblos que conforman Azcapotzalco, manifestó que en este primer año como representante del Distrito 3, ha presentado cinco iniciativas, de las cuales dos ya fueron aprobadas por los 66 diputadas y diputados que confirman el Poder Legislativo, y que tienen que ver con la paridad en los cargos públicos de las Alcaldías; y también ha subido a Tribuna para presentar 17 puntos de Acuerdo.

Dijo que en su módulo de Atención Ciudad se atendieron más de mil 200 usuarios en las distintas actividades, impactando de manera positiva a diversos sectores de la población. También informó que junto con los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria se instalaron ocho puntos de vacunación dentro de la demarcación, con la finalidad de acercar a la población vacunas contra la influenza, sarampión, rubeola, hepatitis.

Añadió se han hecho 19 tequios, jornadas de cruces seguros, jornadas de regreso a clases y 40 tribunas populares.

En este informe se dieron cita los diputados federales, María Rossete, Miguel Torruco, el Vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Ruiz Lara, la senadora Citlali Hernández, así como los diputados Del Congreso de la Ciudad de México, Martha Avila Ventura, Martin Padilla, Carlos Hernández Mirón, Valentina Batres, Marcela Fuente, Marisela Zuñiga, Miguel Ángel Maceda, entre otras funcionarios públicos.

SIGUE LEYENDO:

Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro desata diversas exigencias de legisladores

Delfina Gómez asiste a evento en Tlalnepantla, asegura acudir en carácter de senadora

Lorena Cuéllar supervisa rehabilitación en Centro de Atención Múltiple