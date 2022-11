Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Alfaro desata diversas exigencias de legisladores

Atención a la agenda de género, especialmente lo relacionado con la violencia; el planteamiento de una estrategia efectiva en contra de la inseguridad así como respeto y autocrítica, fue lo que las fracciones de oposición en el Congreso le exigieron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez al rendir su 4to Informe de Gobierno en donde recibió en varios momentos rechiflas e interrupciones que increparon sus datos.

La sesión solemne fue presidida por la diputada panista Mirelle Alejandra Montes Agredano, se llevó a cabo este domingo en el recinto legislativo en donde cada una de las siete representaciones partidistas emitieron su posicionamiento respecto a los datos que estaría por presentar la administración de Alfaro Ramírez durante el pasado año.

Enrique Alfaro presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante legisladores de las siete representaciones partidistas

FOTO: Especial

Legisladores señalan avances e inconformidades

En primer lugar, la legisladora Susana de la Rosa Hernández de la Representación Parlamentaria del Partido Futuro, habló sobre los nombramientos de funcionarios en áreas estratégicas como derechos humanos y fiscalía estatal; manifestó su inconformidad sobre el trato a mujeres víctimas de violencia de género en donde señaló que la atención en la actual administración para las mujeres es “silencio, espera y revictimización”. También acusó la exclusión de los habitantes de Tonalá en el proyecto “Mi Macro Periférico” y ausencia en el cuidado del recurso hídrico.



“Es verdaderamente preocupante que la respuesta del Gobierno del Estado frente a los hechos de violencia de mayor impacto sea el tratar de minimizarlos, en lugar de asumirlos y de plantear cambios de fondo en la manera de abordarlos y de prevenirlos”.

Se refirió al 4to informe en materia de seguridad en donde revictimizó a quienes han desaparecido y Alfaro calificó de “estridente” el abordaje del tema en medios de comunicación. Por lo que le exigió que no le apueste al olvido porque son las familias de estos desparecidos quienes los han buscado además de que minimizar el problema “es un autoengaño” y le pidió que esta actitud cambie.

“La estridencia es enorme, porque ese 10 por ciento fueron alrededor de dos mil personas el año pasado y digo alrededor porque los datos oficiales siguen siendo poco claros. Entendemos que se trata de un problema de escala nacional y que es sumamente complejo, pero no podemos decir: Solamente el 10 por ciento. Como si eso hiciera menos grave la situación”, reviró la legisladora de Futuro.

La diputada Erika Lizbeth Ramírez Pérez de la Representación Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, citó los avances durante este periodo, especialmente en el combate a incendios forestales, protección a bosques urbanos y destacó la comunicación respetuosa con los demás poderes del Estado.

Los funcionarios apuntaron tanto atributos como desventajas de la administración del mandatario

FOTO: Especial

“Para transitar a construir mejor estado, debemos trabajar juntos sociedad y gobierno, hoy es tiempo de diálogo y de compartir esfuerzos, escucharnos y entendernos entre poderes ya que es más importante el resolver los retos que tenemos como sociedad que ser un simple crítico sin aportar”.

En su turno, la legisladora Mara Nadiezhda Robles Villaseñor del Grupo Parlamentario del Partido Hagamos, se pronunció en contra de las políticas públicas para resolver los problemas sociales en las áreas de seguridad, justicia, educación y violencia contra las mujeres; pidió presentar resultados respecto a los beneficios que la deuda ha traído los jaliscienses, así como dotar del presupuesto necesario a la Universidad de Guadalajara y respetar su autonomía.

“No demandamos que todo esté bien y tampoco alcanzar metas imposibles, pero sí exigimos que se presenten evidencias validas de los resultados que se presumen. Es también dolorosamente inocultable, que van de enero a agosto, van 315 mujeres asesinadas en Jalisco aunque solo el seis por ciento estén reconocidas como feminicidio; menos de una de cada 10 mujeres porque no hay confianza en las instituciones y tienen razón, no acuden a la justicia porque no las hay. El año pasado de más de ocho mil carpetas de investigación por violencia familiar, a penas un tercio se judicializó y menos de uno por ciento llegaron a sentencia”.

Añadió que es necesario que investigadores especializados puedan realizar una evaluación de impacto por investigadores externos para que revisen después de tres años, en que se ha aplicado la deuda y más que eso, si ha beneficiado a la población. La diputada Verónica Gabriela Flores Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien sostuvo que existe abandono en el campo, justicia para mujeres y movilidad, agregó que se analizará el informe de una manera propositiva y solicitó se reactive la economía para pequeños y medianos empresarios para la recuperación post pandemia, así como abrir espacios de comunicación con todas las fuerzas políticas.

“Los consensos se consiguen con diálogo e intercambio de opiniones, no se imponen. Pedimos lo mismo que damos, consideración y reciprocidad porque todos tenemos algo que aportar en el debate público y podemos tener coincidencias o discrepancias pero esas no pueden ser obstáculos para cerrar las puertas al diálogo. Los integrantes de la fracción del PRI tenemos palabra, nuestra palabra es compromiso con las personas, sin filias ni fobias, no desdeñamos sus desvelos ni su amor por Jalisco señor gobernador, juntos conseguiremos más”.

Señalaron la falta de elementos presupuestales para afrontar temas de inseguridad

FOTO: Especial

Por su parte, el legislador Abel Hernández Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció la existencia de un diálogo permanente con el gobierno estatal, enfatizó que faltan elementos presupuestales para afrontar los problemas de seguridad, salud pública y desarrollo regional.

“Nos preocupa por supuesto el tema de la inseguridad, más allá de las cifras de los esfuerzos y logros que seguramente debe de haberlos, la percepción por parte de los ciudadanos acerca de la falta de seguridad es cada vez mayor, percepción que se convierte en intranquilidad y miedo, miedo a salir a la calle, de transitar las carreteras y de conocer nuestros hermosos municipios. Nos preocupa que las instituciones sean rebasadas y que existan interferencias en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno”. Indicó que los panistas serán críticos respecto a las acciones que vayan en perjuicio de los ciudadanos.

Durante su intervención, el diputado Tomas Vázquez Vigil del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo alusión a los cambios a nivel global que han impactado a nivel económico en la entidad; evidenció la ausencia de seguridad en Jalisco y falta de resolución en el tema de personas privadas de su libertad, las repercusiones de la pandemia ocasionada por el COVID 19 y solicitó transparentar las concesiones a transporte.

FOTO: Especial

“El pueblo sabe el crecimiento de la delincuencia en las calles, en las tienditas, en lugares que venden drogas y siente el miedo por los asaltos, los levantones y la creciente fuerza de los grupos que de hecho dominan en zonas rurales y urbanas”.

En el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la legisladora Estefanía Padilla Martínez, celebró las acciones gubernamentales respecto a la modernización de infraestructura carretera, mejoras en las áreas de salud, economía, educación y acceso a igualdad de oportunidades; reiteró el compromiso de trabajar con las diferentes representaciones para lograr el progreso y desarrollo de la entidad.

Finalmente, gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, destacó los avances en la distribución y fiscalización de recursos públicos; consolidación de la política anticorrupción; fortalecimiento a los derechos humanos; apoyo a mujeres y hombres en condiciones de vulnerabilidad; rehabilitación carretera y actualización de unidades de transporte público, así como cuidado e inversión en el cuidado del agua.

SIGUE LEYENDO:

Gobernador de Jalisco presume mejoras en materia de seguridad

El informe de Enrique Alfaro presenta datos engañosos, asegura la académica Lucía Almaraz

Guardia Nacional atropella a vendedor de dulces en Jalisco