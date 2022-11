Morena CDMX insta al PAN a dictaminar "Mi Beca para Empezar"

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, exhortó a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso local a que a la brevedad dictaminen la iniciativa que eleva a rango constitucional el programa "Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”.

Lamentó que el presidente de la comisión mencionada, el panista, Diego Garrido López, retrase la discusión de la propuesta enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y, en consecuencia, los beneficios para los estudiantes de esta urbe.

"No entendemos que están esperando los panistas en el Congreso de la Ciudad de México, parece que no quieren que este derecho para las niñas y niños de la capital quede garantizado en nuestra Constitución", indicó Ramírez Mendoza, al tomar protesta a enlaces seccionales de Morena en la alcaldía Milpa Alta señaló que es inadmisible “que los panistas sigan discutiendo entre ellos si los menores de edad merecen o no la oportunidad de contar con una beca que les ayuda para continuar su educación y evita que dejen la escuela”.

FOTO: Especial

Anunció que están por reunir 250 mil firmas de padres de familia que apoyan la iniciativa de la mandataria capitalina y confió que antes de terminar el mes de noviembre se llegué a 500 mil rúbricas.

“Los diputados locales del PAN Christian Von Roehrich y Diego Garrido López, no se pierden ninguno de los informes donde se destapan los alcaldes panistas para la jefatura de Gobierno, pero no avanzan en su trabajo legislativo. Esta situación no implica ningún beneficio legislativo ni social, ya que van de informe en informe, pero no legislan; prácticamente, cobran sin trabajar”, concluyó.

