Marcelo Ebrard promete dar continuidad a la 4T: "Ganaré la encuesta"

En su segundo día de recorrido por la Ciudad de México para participar en la contienda interna de Morena, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que ganará la encuesta morenista para ser candidato presidencial y se comprometió a continuar con el movimiento de la cuarta transformación en el país, aunque con cambios.

En una reunión con vecinos en el Pedregal de Santo Domingo, el secretario de Relaciones Exteriores detalló que habrá una encuesta en Morena en agosto de 2023 en la que propuso que sea solo una pregunta la que sea planteada a la población.

"Es un proceso para elegir un cargo interno en Morena, después será el registro en tiempo y forma porque las campañas son 2024. Si no participamos, pues no vamos a esta en la encuesta", dijo.

Ante unas dos mil personas, en un camellón de la avenida Aztecas, donde se instaló una lona, pantalla gigante y un templete, el funcionario federal respondió a aquellos que le han cuestionado si, de ganar en 2024, seguirá con el movimiento de la cuarta transformación que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que seguirá al frente para las encuestas. FOTO: Misael Zavala

"Cómo me sigues preguntando eso si tengo 23 años que nos hemos partido la 'm', hemos estas en todo, en plantones, en discusiones, fui leal al movimiento, llevamos 23 años y todavía alguien me pregunta si seguiré el proyecto de la 4T, pues cuál otro proyecto voy a seguir si ese es el que iniciamos juntos. Incluso respondió a críticas sobre su pasado priista, y aseveró que tanto él como Andrés Manuel López Obrador vienen del PRI, pero "lo importante es a donde vas y no de donde vienes".

Adelantó que continuará con el cambio de la Cuarta Transformación, pero que no será una copia exacta o una calca. Añadió que los programas que deben continuar son el del Sistema Nacional de Salud, el Sistema educativo, sacar a la gente de la pobreza, tecnología para la Guardia Nacional, apoyos a la mujer, mejorar el salario, entre otros.

Al grito de presidente, presidente, presidente, Ebrard Casaubón sostuvo que va a ganar la encuesta interna de Morena, aunque a algunos les enoje eso. Además aseveró que desde el prime día que conoció a López Obrador, por lo que su relación es de confianza, "porque nunca le he mentido ni traicionado".

