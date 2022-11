Marcelo Ebrard viajara con alcaldes en 2023 para promocionar los destinos turísticos de México

Al inaugurar el Congreso para la Internacionalización de Municipios Mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que se apoyará en la promoción en materia turística, cultural y de inversión de las alcaldías sin tintes partidistas.

Dijo que la propuesta es que un convoy de alcaldes se reúna en 2023 con representantes de empresas, organismos e instituciones en Estados Unidos, Europa y Asia. Durante la inauguración del congreso en la terraza de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que se cuenta con 80 embajadas y 64 consulados, además de que México es parte de 250 organismos Internacionales para apoyar en la promoción de los municipios en el mundo.

“Queremos con este encuentro invitar a todas las ciudades de México pequeñas, grandotas o medianas a participar porque tenemos que salir a invitar a las empresas a invertir en México”, afirmó en entrevista.

El canciller detalló que primero se visitará California, Estados Unidos, y después Chicago, Nueva York, Florida, Texas, así como Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, India, Japón, Corea y China.

Buscará impulsar los destinos turísticos del mundo.

Explicó que en el caso de California se entrevistarán con representantes de Netflix, Hewlett Packard y PayPal, entre otros, por lo que se solicitará a los alcaldes que den sus propuestas para organizar otros encuentros.

“Yo voy a estar en algunas de las ciudades por ejemplo estaré sin duda en septiembre Nueva York porque corresponde la agenda de Naciones Unidas la Asamblea General, seguramente en la de Europa estaremos porque ya va muy avanzado el acuerdo de modernización con la Unión Europea, entonces espero que ya esté listo para entonces”, agregó.

Ebrard dijo que se llama “convoy” porque es una “suma de ciudades” y que no habrá distinción de partidos.

"No ninguno, no, aquí hay que apoyar a la ciudades esté quien esté al frente, son electos entonces esto no se debe politizar al contrario aquí hay alcaldes de todos los partidos ahorita", acotó.

Sigue leyendo:

Marcelo Ebrard: el bloqueo contra Cuba es un fracaso absoluto

Ebrard detalla las estrategias estrella entre México y Estados Unidos contra el cambio climático