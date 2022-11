AMLO denuncia que hay infiltrados en la Fiscalía General de la República

Infiltrados en la Fiscalía General de la República (FGR) que participaban en la investigación del caso Ayotzinapa querían alertar a Jesús Murillo Karam y a otros implicados sobre las órdenes de aprehensión en su contra, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según su hipótesis, los infiltrados —sin dar nombres— buscaban “dinamitar” la investigación “inflando” la lista de órdenes de aprehensión y armando una “rebelión” interna, pero fueron sorprendidos.

“Lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Karam”, dijo.

Las declaraciones de López Obrador se dan en medio de los cuestionamientos a la investigación encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

“El segundo paso de estos infiltrados, o sorprendidos, o considerados no tomados en cuenta, o estrictos defensores del debido proceso… Porque hubo alguien que me dijo: ‘Es que si se hubiese esperado un mes hubiese sido impecable’. Si nos esperamos un mes, no detenemos a nadie”, agregó.

—¿Quién quería alertar a Murillo Karam? —se preguntó.

—“Los de ahí, de la Fiscalía, seguramente”, contestó.

—¿De la FGR o de la Fiscalía especializada? —se insistió.

—“No sé, exactamente, pero sin duda fue sorpresivo”, dijo.

—¿Se actuará contra ellos?

—“Si se tienen pruebas, sí. Pero sin duda fueron sorprendidos, y nos reunimos y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y yo estaba pidiendo cuentas y empezó la rebelión”, señaló.

El Presidente aseguró que las pruebas con las que cuenta el gobierno hasta hoy son sólidas, pese a la campaña mediática para desacreditarlas.

“Ahora (dicen) ‘las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó’. No, ya lo dije, y Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay 10 pruebas”, aseguró.

Por Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez

