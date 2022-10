Caso Ayotzinapa: el GIEI apunta a qué chats de WhatsApp de los Guerreros Unidos no son confiables

Este jueves, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dieron a conocer los resultados de los peritajes sobre los presuntos mensajes de WhatsApp entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, en los que se revelan presuntos detalles sobre cómo se le quitó la vida a algunos de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y cómo se habían deshecho de los cuerpos.

Los expertos desestimaron la veracidad de los mensajes que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa pidió que verificara su veracidad. Señalaron que no existe confiabilidad en estás imágenes y no pueden considerarse una prueba digital en las judicializaciones del caso.

Francisco Cox Vial, uno de los integrantes del GIEI, expuso los motivos por los que desconfían de las capturas presentadas. Entre ellas están que no es posible verificar la fecha de creación original del mensaje, no es posible verificar el tipo de dispositivo celular donde se encuentra configurada la cuenta de WhatsApp y que la versión de la app no estaba disponible en ese momento.

Francisco Cox Vial expuso los motivos por los que desconfían de las capturas presentadas (Foto: Twitter/ @CentroProdh)

Vale recordar que en agosto de este año, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentó un informe, donde se incluyeron capturas de pantallas de las presuntas conversaciones que sugerían que un alto mando del Ejército estuvo involucrado en la desaparición de seis jóvenes.

Estos mensajes son los que el también subsecretario de Gobernación ha estado en polémica, luego de que un reportaje del diario estadounidense The New York Times reveló que Encinas Rodríguez recibió 467 capturas de pantalla. Estas contenían presuntos detalles sobre lo que pasó con los jóvenes, pero decidió no compartirlos para que fueran cotejados y evitar filtraciones.

A su vez, Angela Buitrago, otra de las integrantes del GIEI, advirtió que las autoridades mexicanas no deben dejar pasar por alto e investigar las razones por las que se entregó esta información al gobierno de México, quién los entregó y cómo los obtuvo.

