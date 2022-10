Padre de normalista muestra el hartazgo por la investigación de Ayotzinapa: “El gobierno desapareció a nuestros hijos”

Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, fue contundente y mostró su hartazgo por las investigaciones del caso de sus hijos, que el mes pasado cumplió más de ocho años sin que se sepan los detalles del paradero de los jóvenes.

Aseveró que las personas que saben los detalles del caso y obstaculizan las investigaciones están en el círculo de Murillo Karam o Tomás Zerón. Apuntó que, de mostrar las pruebas y el paradero de los alumnos, “va a caer gente de muy alto rango”.

“Como lo hemos venido diciendo, creo que ha sido la idea de ellos llevarnos así hasta cansarnos, hasta que nos vayamos de este plano terrenal. No es justo que con el nuevo gobierno, a cuatro años, no sepamos aún nada”, lamentó.

A su vez, rechazó que los jóvenes estén muertos y pidió que ese calificativo deje de ser usado en los medios de comunicación. “Hasta que no tengamos pruebas contundentes, vamos a seguir”, señaló.

Al advertir que no van “descarrilar” el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su total respaldo a Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la Comisión de la Verdad del caso Iguala. “No estás solo”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina, acusó que se intenta poner en duda la actuación de Encinas, “que para nosotros es un servidor público ejemplar al que le tenemos toda la confianza”. López Obrador advirtió que se continuará con la investigación. “Vamos a seguir recibiendo elementos de prueba”, aseguró.

“Como lo de la chachalaca, guacamaya y la zopilota, que no estén gastando dinero a lo tonto, y perdiendo tiempo porque no nos van a descarrilar, que les quede muy claro, le tenemos toda la confianza este señor (Encinas). Tiene todo nuestro apoyo, entonces no es que lo van a desgastar o lo van a debilitar, él nos representa a todos y no está solo”, sentenció.