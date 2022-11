Alfaro se lava las manos ante la violencia en Jalisco, minimiza la evidencia y culpa a los medios de comunicación

Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas, más de 15 mil según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas; en donde repuntan los feminicidios de mujeres, a pesar de que no se apliquen los protocolos de investigación o en el avance de esta sean desestimados y se califiquen como homicidios dolosos.

Además, es el estado en donde opera uno de los grupos de la delincuencia organizada más violento del país cuyos centros de operación y reclutamiento ya se han localizado en municipios principalmente del sur, pese a estos hechos concretos que no han podido ser erradicados por la actual administración de Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario dedica tiempo en sus actos públicos como el más reciente, la presentación de su Cuarto Informe en materia de seguridad, para señalar, acusar y hostigar a quienes critican sus estrategias, principalmente a medios de comunicación como El Heraldo de México.

Estas acusaciones se han hecho públicas como parte de su informe, el evento que se llevo a cabo a puerta cerrada en donde solamente estuvieron convocados integrantes de su gabinete, algunos líderes de opinión, representantes de cúpulas y unos cuantos medios de comunicación. En la lógica del mandatario emanado del partido Movimiento Ciudadano, las notas críticas a su administración son consecuencia de que no se les da dinero público.

El gobernador niega que la violencia lo haya rebasado, pero los datos indican lo contrario

La violencia se hace evidente

Sin embargo, también Enrique Alfaro hace distinciones entre delitos, dando seguimiento tan solo a ocho que ha clasificado bajo la categoría de “delitos de seguimiento especial” y es que, dice, las extorsiones y fraudes no los persigue la policía. Según lo expuesto por el gobernador, no es un tema de seguridad sino de fenómenos delictivos.

“Los fraudes no son delitos que persiga la policía, no es un tema de seguridad o la suplantación de identidad o incluso la violencia familiar, no son temas de policías y patrullas, no son temas de estrategias de seguridad son otro tipo de fenómenos delictivos”.

La nota publicada por este medio y que causó la molestia del mandatario, tiene que ver con los hechos ocurridos en el Pueblo Mágico de Mazamitla y otros de la zona sur en donde han sido constantes los enfrentamientos. Por ejemplo, en marzo se presentaron actos de violencia y el incendio de dos camiones en Tamazula de Gordiano; en mayo, una balacera y bloqueos carreteros provocaron pánico a turistas y habitantes de Mazamitla que derivó en el secuestro de tres personas y luego, al encontrar sus cuerpos y sin presentar pruebas o avances de la investigación, el gobernador los criminalizó.

En junio, asesinaron al comisario de Tizapán el Alto, quedan heridos el subdirector y un oficial y se registró un enfrentamiento entre militares y civiles que trajo como consecuencia la llegada de cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a la región sureste.

Sin embargo, Jalisco ha ocupado notas locales, nacionales e internacionales debido a los actos violentos que se han dado lugar en la zona metropolitana, en donde se dio cuenta del enfrentamiento entre secuestradores con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en una de las zonas de mayor plusvalía en Zapopan, en un domingo familiar en las inmediaciones de un corredor comercial y que reaccionaron a tiempo gracias a que se encontraban en sus labores de patrullaje como parte de la estrategia coordinada con el estado.

También por los hechos en un corredor gastronómico, en una tarde de viernes en la zona de Providencia en el municipio de Guadalajara en donde se dieron persecuciones por las calles entre policías y civiles armados, luego de materializar el asesinato, presumiblemente planeado, según lo declarado por el propio fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, en contra de un funcionario de Puerto Vallarta.

La desapariciones y los feminicidios han aumentado de forma exponencial.

Los datos lo contradicen

La administración alfarista ha quedado expuesta a repudio social, en el mes de julio, debido a la muerte de Luz Raquel que pese a que debío tener la protección del Estado porque solicitó ayuda ante las agresiones que padecía, y en donde es un ejemplo de lo que las mujeres viven en Jalisco ante una Alerta de Violencia de Género Estatal y otra Nacional vigentes, en donde hay pocos avances que se demuestran en el tratamiento de este y otros hechos por parte de las autoridades, que como ejemplo, derivan en acusaciones como la de autoagresión que presumió como una de las líneas de investigación el Fiscal estatal en el caso de Luz Raquel.

Los centros de atención de adicciones también son terreno para la impunidad y actos de agresión en contra de quienes ahí son recluídos. En julio, una menor de 11 años, fue quemada en el llamado “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, sin que hasta ahora se haya detenido a los responsables del lugar ni a los supuestos cuidadores que marcaron de por vida el cuerpo de la menor.

En Tlaquepaque, en el mismo mes de julio, se rescató a un grupo de 229 hombres, entre adultos y menores, de un lugar llamado “Sendero a la fe” y que operaba clandestinamente en donde también se presumen actos de tortura. Las acciones emprendidas por las autoridades fueron dar plazo de dos meses para su regularización, es decir, sin sanciones ni mayores consecuencias para quienes lucraban con servicios fuera de norma.

Asegura que las críticas a su gobierno no están basadas en evidencia.

De acuerdo con datos del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la zona metropolitana de Guadalajara con mayor énfasis en Tlaquepaque, la zona de Ribera de Chapala y Puerto Vallarta, son las áreas de alerta en donde más casos se han detectado de trata de niñas y niños con fines sexuales y que inician desde los 10 u 11 años, en donde los principales consumidores son turistas tanto extranjeros, pero también nacionales.

De acuerdo con la AC Fin a la Esclavitud, en Jalisco, siendo la mayor entidad con personas desaparecidas, la trata de personas como un delito, extensión del crímen organizado, y se presume que niñas y niños son engañados por la delincuencia para ser explotados y aunque no ghay estadísticas al respecto, estos “modos operandi” en donde se habla de persona que no se les vuelve a ver nunca, pueden ser víctimas de este delito.

