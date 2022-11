La creación de la Unión Tepito: las cuentas pendientes de "La Barbie" con la justicia mexicana

En el imaginario colectivo se tenía la falsa creencia de que la Ciudad de México "no se tocaba", que las balaceras, los embolsados y descabezados eran hechos exclusivamente de los estados del Norte, específicamente de Sinaloa, cuna de narcotraficantes que han impactado en la sociedad desde diferentes aristas y trincheras, tales como Joaquin Guzmán Loera "El Chapo", Ismael "Mayo" Zambada o Arturo Beltran Leyva "El Barbas", por mencionar algunos.

Pero lo que era un secreto a voces se volvió una realidad: los cárteles de la droga tenían presencia en la capital y uno de sus máximos exponentes es la conocida "Unión Tepito", organización criminal que sin tener el protagonismo de aquellos grupos como "Los Zetas" o el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se han vuelto un bastión letal que ha sido combatido en los últimos años por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Omar García Harfuch.

Foto: Cuartoscuro

Si la organización tuviera una fecha de nacimiento sería el 18 de mayo de 2010, cuando en las entrañas del Barrio Bravo de Tepito se reunieron un centenar de hombres, todos descendieron de camiones estacionados sobre Eje 1 Norte. De acuerdo con información de los periodistas David Fuentes, Antonio Nieto y Sandra Romandía, publicada en el libro "Narco CDMX", en ese tiempo, el operador principal y sicario de altos vuelos de los Beltrán Leyva convocó a una junta a los principales distribuidores de drogas de Tepito.

Ese hombre era Édgar Valdez Villareal, alias "La Barbie", quien en la actualidad cumplía una condena de 49 años en una prisión de máxima seguridad en Florida, Estados Unidos. Este lunes trascendió en los medios que dejó de estar bajo custodia, según se puede verificar en la Agencia Federal de Prisiones (BOP por las siglas de Federal Bureau of Prisons), pues al buscar su número, el 05658-748, arroja ese resultado.

Incluso, la mañana de este martes el canciller Marcelo Ebrard dijo que la Embajada estadounidense le confirmó que Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios de México, sigue bajo su custodia, después de reportes periodísticos sobre su posible puesta en libertad.

Foto: Cuartoscuro

"Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Fue hoy temprano (...) De 'La Barbie' no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, sigue bajo custodia pero no nos han dado detalle de qué sigue", dijo el canciller a la prensa en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

El pacto que creó la Unión

Una investigación especial de los periodistas David Fuentes, Antonio Nieto y Sandra Romandía reveló que aquella tarde de 2010, alrededor de las 15:00 horas, los hombres que se habían estacionado en calles de Tepito vestían con gorras negras y un acento que parecía del norte. La misión era unificar a las organizaciones criminales del Barrio Bravo, todo desde la mente de Édgar Valdez Villareal.

En aquella reunión de seis horas de duración, en la calle de Hojalateros, donde hubo comida y brindis, estuvieron presentes una veintena de personas, entre ellas Ricardo Castillo López, El Moco, un expolicía judicial vinculado con Los Zetas; los hermanos Francisco Javier Pancho Cayagua y Armando Hernández Gómez; la familia de Jorge Castro Moreno, El Abuelo; los hermanos Romero Romero, entre otros.

El trato era el siguiente: a partir de entonces solo habría un solo grupo de narcomenudistas en Tepito, y todo aquel que decidiera hacer las cosas por su cuenta, pagaría las consecuencias. Según las investigaciones de "Narcos CDMX", "La Barbie" se encargaría de proveerles todo lo necesario —cocaína y anfetaminas a 180 mil pesos el kilo— pero también debían encargarse de una nueva modalidad de delito hasta entonces no tan explotada: el cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios a cambio de supuesta “protección”.

El resto de las familias que no habían acudido a la dichosa reunión fueron eliminadas del tablero conforme avanzaron los meses. Las primeras ejecuciones de La Unión Tepito datan del 1 de octubre de 2010. Las víctimas fue María Teresa Fortis Mayén, de 35 años, y Yéssica Crisostomo Rico, de 27. Fueron localizadas con el tiro de gracia y maniatadas en calles de la Gustavo A. Madero. Cabe señalar que la familia Fortis Mayén era conocida en el Barrio Bravo por su venta de droga desde los años 80.

Foto: Especial

El 27 de octubre desde mismo año, La Unión dio otro golpe: un grupo de jóvenes que estaban por partir hacia la iglesia de San Hipólito para celebrar a San Judas Tadeo, el patrón de las causas imposibles, fueron asesinados a tiros frente a una tienda abarrotes en la calle Granada. El principal objetivo era Óscar Jonathan Aguinagua Torres, alias El Cholo, un joven de 21 años que estaba al frente de una banda de narcomenudistas.

La Unión le advirtió que por la marihuana sintética o hidropónica que comerciaba tenía que pagar una cuota por kilo vendido o de lo contrario debía cambiar de oficio.

La mano con ojos, otra creación de la Barbie

Según los autores de Narcos CDMX, a "La Barbie" también se le adjudica la creación de "La Mano Ojos", una organización criminal liderada por Óscar Oswaldo García Montoya, conocido como El Compayito. García Montoya era un sádico ex policía de Los Mochis que había servido a los Beltrán Leyva. Confesó haber asesinado con sus propias manos a más de 300 personas.

Se supo que cuando Villareal Valdez fue detenido por policías federales, ordenó desde la cárcel que los territorios del entonces Distrito Federal y el Estado de México que habían pertenecido a los Beltrán Leyva fueran tomados por sus hombres para evitar que otros grupos criminales entraran en ellos.

Operativos en las vecindades de Tepito, conocido como "El Barrio Bravo"

Foto: Especial

Ahora, la reunión fue en El Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde asistieron personajes del sur y el oriente de la ciudad, así como narcotraficantes que operaban en Huixquilucan y Naucalpan, entre otros municipios mexiquenses.

En aquella reunión también asistió Félipe de Jesús Pérez Luna, "El Ojos", quien fue líder del Cártel de Tláhuac, una organización criminal que también tomó gran relevancia al suroriente de la capital.

