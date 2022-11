Marcelo Ebrard confirma que "La Barbie" sigue bajo custodia de Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este martes que la Embajada estadounidense le confirmó que Édgar Valdez Villarreal "La Barbie", uno de los capos del narcotráfico más sanguinarios de México, sigue bajo su custodia, después de reportes periodísticos sobre su posible puesta en libertad.

"Nos dijo la Embajada de Estados Unidos hoy que todavía sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no. Fue hoy temprano (...) De 'La Barbie' no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, sigue bajo custodia pero no nos han dado detalle de qué sigue", dijo el canciller a la prensa en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.