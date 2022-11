Alfredo Ramírez pone en duda el atentado contra Hipólito Mora y asegura que los presuntos sicarios no estaban armados

Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó de "raro" el ataque armado que Hipólito Mora Chávez, exlíder autodefensa, denuncio este fin de semana. El pasado sábado, Mora Chávez, exfundador del grupo autodefensa de la localidad de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buenavista, dio a conocer que fue víctima de un ataque armado en una de sus huertas, hecho en el que dos sicarios, dijo, perdieron la vida

En un video subido a sus redes sociales, el exguardia comunitario detalló que la mañana del sábado, dos hombres a bordo de una motocicleta y dos a pie, ingresaron a una de sus propiedades para perpetrar la agresión en su contra, pero sus escoltas repelieron la agresión, y dos de los delincuentes fueron abatidos.

Sobre estos hechos, Ramírez Bedolla puntualizó que los elementos de seguridad que acompañan a Hipólito y quienes dispararon, fueron asignados a través del mecanismo de protección del gobierno federal, por lo que se trata de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El exlíder autodefensa asegura que solamente se defendió de los agresores. FOTO: Archivo.

Dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE), investiga el ataque contra Hipólito Mora, aunque advirtió, es un hecho que le pareció "raro" desde que fue notificado a las autoridades.

"Las personas contra las que reconoce Hipólito que dispararon, pues no estaban armadas. La Fiscalía está investigando y tiene que esclarecer el tema. Desde que ocurrió, a mí me sonaba raro el asunto y desde las primeras imágenes que nos llegaron, estas dos personas que fueron asesinadas no portaban armas", señaló el gobernador de Michoacán.

Ramírez Bedolla, dijo que su gobierno será responsable en este tema, pero también pidió a la FGE, que investigue a fondo.

"Aquí vamos a hablar con la verdad, nada de que yo soy youtuber y soy famoso en las redes y por eso digo lo que quiero. Yo ya les dije: los grupos de autodefensa eran y son dedos chiquitos, manos o brazos de una banda delincuencial; entonces este caso se está investigando cómo aconteció y cómo ocurrió.", reiteró.

El gobernador pidió no adelar conclusiones hasta que terminen las investigaciones. FOTO: Especial

Previo a las declaraciones del mandatario estatal, Hipólito Mora aseguró que tras la muerte de dos de sus agresores, se trasladó a su vivienda junto a sus escoltas, momento que una persona aprovechó para apoderarse de las armas que los presuntos delincuentes asesinados portaban.

En redes sociales, habitantes de la zona han difundido una versión distinta a la de Hipólito Mora, en la que afirman, los dos fallecidos eran unos jóvenes cazadores que caminaban en las inmediaciones de la huerta de limón, y quienes fueron atacados a tiros por los elementos de seguridad del exautodefensa.

Incluso, afirman que pasaron más de dos horas entre la muerte de las dos personas y el aviso a las autoridades, lapso que el ex guardia comunitario y sus escoltas aprovecharon para manipular la escena del crimen.

