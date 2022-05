Asesinato del escolta de Hipólito Mora podría ser una advertencia, así lo asegura el exlíder autodefensa

Hipólito Mora Chávez, fundador y exlíder de los grupos de autodefensas de Michoacán, denunció este sábado el asesinato de uno de sus escoltas en el municipio de Uruapan, lugar donde se encontraba de descanso y visitando a su familia.

Al respecto, el ex líder del grupo armado que surgió en 2013 en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista, aprovechó sus redes sociales para enviar condolencias a los familiares de su custodio Jorge Alberto Correa Medina y manifestarse en contra de la violencia que azota a la entidad.

En entrevista con Periodismo de Emergencia de El Heraldo Media Group, Hipólito Mora dijo sentirse muy mal por lo ocurrido, porque era una excelente persona, un muchacho serio y trabajador.

"Ayer nos dieron la mala noticia de que lo encontraron muerto, me llamaron los familiares y de la Fiscalía de Uruapan y fui a que me hicieran una entrevista y pues es lo que estamos viendo todos los días, asesinatos, y hoy parece que tiraron tres cuerpos entre Jiquilpan y Jacona con impactos de bala, y todos los días más y más familias destrozadas", expresó.

Señaló que el asesinato de quien fuera su escolta, pudiera ser una advertencia hacia él; sin embargo, hay otras líneas de investigación que no pudo dar a conocer durante la entrevista, pero espera que vayan a fondo para encontrar a los responsables del asesinato.

El exautodefensa michoacano lamentó el asesinato de su escolta. Foto: Especial

Violencia en Michoacán

Luego de que civiles armados al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación, corretearan a personal del Ejército Mexicano en Nueva Italia, Michoacán, la zona es identificada como productora de metanfetaminas, drogas altamente adictivas,

Mora indicó que no entiende para qué el gobierno federal envía tanto elemento de la Sedena y la Guardia Nacional al estado, si el crimen organizado ha rebasado a las autoridades.

"Es preocupante que quienes deben dar seguridad a los ciudadanos le corran al crimen organizado", apuntó.

"Los delincuentes lo que hicieron fue copiar algo a lo que hicimos nosotros, los verdaderos autodefensas, se pusieron la playera, se autonombran autodefensas y es lo que estamos viendo ahora acá en Michoacán, se pasean con armas de grueso calibre por donde quiera, y no hay quien haga algo, y eso lo estamos viendo ya no nada más en Michoacán, en varios estados, muchísima violencia", manifestó.

Destacó que parece ser que al gobierno no le gustan las autodefensas, pero "si nos dejan solos, pues les van a tener que gustar, porque también el derecho de defendernos, si tenemos que elegir entre dejarnos asesinar o pelear para defender nuestras vidas, yo mejor peleo, porque no tenemos autoridades, tal parece que no tenemos".

"Tenemos una violencia a tal grado que yo no nunca la había visto, cobro de cuotas, de piso, extorsiones, secuestros, robos de vehículos, homicidios todos los días, no hay nadie que se atreva a hablar y decirle la verdad a ustedes (medios) nunca había visto tanta violencia como la que estamos viviendo ahora".

Finalmente, Mora dijo que la violencia que se vive ahora es algo "descarada", ya que no le importa ni a las autoridades ni al crimen organizado que los ciudadanos estén viendo lo que está pasando en la entidad.

