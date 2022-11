Mujer acusa a policías de asesinar a su esposo a balazos, autoridades investigan los hechos

A través de un vídeo compartido en redes sociales, una mujer acusó a elementos policiales de la localidad de Pomacuarán, en el municipio de Paracho, Michoacán, de haber asesinado a su esposo, quien aparece sin vida en el clip.

"Los policías de mi mismo pueblo lo mataron, y yo les decía que me ayudaran porque mi esposo todavía presentaba signos vitales pero ellos no me hicieron caso, lo que hicieron fue aventarlo a la patrulla como un perro", señaló la mujer en el video de 2 minutos y 9 segundos de duración.