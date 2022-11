López Obrador respalda que la SEP pueda volver a reprobar a los alumnos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó este viernes el cambio de criterios de evaluación de alumnos de educación básica, que realizó la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que permite a los profesores reprobar a los alumnos a partir del segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023.

Dijo que respalda las acciones de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, porque “las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo me lo informan, no todo me lo consultan". "Leti es maestra y además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos. Si esa política está avalada, apoyada por ese Consejo y también por la secretaria de Educación yo la apoyo, pero no soy tocólogo, eh, no soy sabelotodo, yo tengo experiencia y tengo una profesión, soy licenciado en ciencia política y administración pública, pero si toca un tema de Maria Elena (Álvarez Buylla) no, por eso está Maria Elena que ella es la experta”, destacó en la mañanera en Palacio Nacional.

AMLO aprovechó para reiterar que él no fue consultado por el embajador Juan Ramón de la Fuente (Foto: Presidencia)

Como ejemplo, aprovechó para reiterar que él no fue consultado por el embajador Juan Ramón de la Fuente sobre el sentido del voto que México emitió en la Asamblea General de la ONU del pasado lunes, el cual fue a favor de una resolución que pide a Rusia hacerse responsable de los daños en Ucrania tras invadir su territorio.

“Hace dos días hablaba yo de que en la ONU se votó algo que va en contra de la política de neutralidad en México, se votó para que Rusia pague los daños a Ucrania cuando nosotros no nos metemos en eso, pero no voy a estar pendiente de todas las asambleas de la ONU, se supone que hay una política definida en la Constitución y tenemos que apegarnos a eso, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias y además hemos venido sosteniendo esa política y la vamos a seguir sosteniendo.

“Y lo aclaré porque no quiero que se piense que el día de mañana es un doble discurso. No, nosotros en el conflicto Rusia-Ucrania actuamos con responsabilidad”, dijo.

