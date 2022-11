AMLO reprocha a Francia su resistencia a devolver piezas arqueológicas mexicanas

En la mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a gobiernos extranjeros, especialmente a Francia, su resistencia a devolver a México piezas arqueológicas saqueadas del país; también, reveló que en el propio Palacio Nacional hurtaron en sexenios pasados piezas históricas de la nación. Informó que, al momento, en su gobierno se han recuperado 10 mil piezas saqueadas, pero los detalles de estas operaciones los darán la próxima semana el INAH y la Secretaría de Cultura en una de sus conferencias.

“Nos cuesta trabajo con los franceses, sí, se resisten, aprovecho respetuosamente porque hay cooperación, por ejemplo, de Italia, mucho. Los franceses son lo más cerrados, no quieren, por ejemplo, en Congresos donde se toca el tema no firman ellos sobre la devolución del patrimonio cultural a los pueblos, pero yo estoy seguro que van a cambiar, el presidente Macron es una gente muy apegado a la cultura, su esposa maestra.

¿Ha provocado esto algunas asperezas diplomáticas?, se le preguntó. “En algunos casos, pero pues es nuestro patrimonio… 10 mil piezas recuperadas. Pero no nos adelantemos, vamos a que vengan y nos informen”, contestó.

Expuso que cada vez hay más conciencia por parte de los coleccionistas y han hecho devoluciones a México (Foto: Cuartoscuro)

También reprochó que en museos famosos del mundo se exponga el patrimonio cultural de México que en su momento fue “robado, hurtado” a la nación. “En el museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues, posiblemente, las más bellas del mundo, no están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México, sí tenemos una colección sobre olmecas excepcional que anda por todo el mundo, pero hay mucho material”, dijo.

Expuso que cada vez hay más conciencia por parte de los coleccionistas y han hecho devoluciones a México del patrimonio cultural e histórico, y sin dar nombres, fechas ni números dijo que recientemente familias entregaron al gobierno piezas arqueológicas y otras donaron colecciones de monedas.

Al mismo tiempo, exhibió robo en Palacio Nacional. "Ahora que se rehabilitó el recinto a Juárez en Palacio Nacional hubo una donación de monedas, y todo esto porque le tienen confianza al gobierno porque antes se robaban todo. No hay que ser tan radicales, no hay que generalizar, pero sí se robaban muchas cosas. Aquí hay piezas en donde está supuestamente un reloj antiguo, pero ya lo que tiene adentro ya no corresponde, las lámparas”, reveló.

Reprueba López Obrador al Congreso de Perú

La decisión del Congreso de Perú de no dar permiso al presidente Pedro Castillo de salir del país para viajar a México fue criticada este viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, sin pregunta de por medio, el mandatario mexicano anunció que le informaron que el congreso peruano no autorizó a Castillo asistir a la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico el 25 de noviembre, aun cuando él recibiría la presidencia pro témpore de ese grupo conformado por México, Colombia, Chile y Perú.

“Ayer me informan que no le dieron permiso los legisladores, el Congreso del Perú al presidente para que asista a la reunión del Pacífico. Y yo soy el presidente de la Alianza del Pacífico y le tengo que enviar a él la presidencia, y estos intereses creados, que les molesta de que ganó una persona de la sierra, una persona que no es del conservadurismo, una persona que la insultan con actitudes racistas, que desde que llegó le han abierto juicios y juicios de todo, pero no tiene mayoría en la Cámara porque todo esto lo fueron diseñando así los oligarcas del mundo, los dueños del mundo, o los que se creen dueños del mundo”, dijo.

Tomando el ejemplo de Castillo, defendió su planteamiento de que en adelante, en México, su sucesor o sucesora debe de tener también los votos suficientes en el Congreso para poder hacer reformas constitucionales que requieren dos terceras partes de los legisladores. “Entonces, qué es lo que yo planteo para México: ¿Qué hubiese seguido si ganamos la Presidencia y no tenemos la mayoría o cualquier presidente, qué pasa, no hace nada, se paraliza por completo el país y mucho menos si se trata de hacer cambios”, destacó.

