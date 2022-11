"Se burló de mis sentimientos, me vio llorar": madre de Mónica Citlalli pide todo el peso de la Ley contra Alexis "N"

Alexis "N" y María Isabel “N”, madre e hijo, presuntos responsables del feminicidio de la maestra Mónica Citlalli en el Estado de México, continuarán en prisión a la espera de su audiencia de vinculación a proceso luego de que este miércoles por la noche un juez en el municipio de Ecatepec la aplazara.

Sin embargo, la madre de la profesora de inglés pidió a las autoridades locales que echen todo el peso de la Ley en contra de ambas personas, pues aseguró que todas las pruebas están en su contra, además de tildar al presunto feminicida y ex pareja de su hija como un hipócrita.

Ante los medios de comunicación aseguró que se siente llena de coraje debido a que son personas mentirosas que se burlaron de sus sentimientos. Lo anterior, explicó, porque fue el mismo sujeto, Alexis "N" quien llegó hasta la puerta de su casa para decirle que su hija desapareció, pese a que "él ya sabía lo que había hecho".

Madre de Mónica Citlalli pide todo el peso de la Ley contra Alexis "N" y María Isabel “N”. Crédito: Fiscalía Edomex

"El día de la desaparición fue a decirme el muchacho que no estaba mi hija. Me acompañó él a levantar el acta, por eso tengo tanto coraje. Se burló de mis sentimientos, me vio llorar. Él demostraba su tristeza, hipócrita, eso es lo que es él", declaró la mujer con visible enojo.

También se refirió a María Isabel “N” como una madre que si bien quiere a su hijo, "lo está ayudando a hacer lo peor" y agregó: "Esa madre quiere a su hijo, pero lo está ayudando a hacer lo peor, eso no es una madre, eso es echar a su hijo al hoyo", para finalizar argumentando que ella nunca quisiera algo así para uno de sus hijos.

Fue a lo largo de la segunda audiencia en contra de Alexis "N" y su madre cuando se decidió que será hasta las 18:00 horas de este jueves 17 de noviembre de 2022 cuando se revele la decisión de seguir o no un proceso judicial en su contra por el delito de desaparición forzada.

La audiencia en contra de Alexis "N" y su madre se aplazó. Crédito: Cuartoscuro

Por otra parte, la familia de Mónica Citlalli aseguraron que la versión de una presunta confesión por parte de Alexis "N" es hasta el momento errónea ya que ninguna de las dos personas implicadas han hecho comentarios al respecto durante estas dos audiencias. También pidieron que se integre de manera inmediata una carpeta de investigación por el delito de feminicidio a las indagatorias de la Fiscalía mexiquense.

