Monica Citlalli: aplazan vinculación a proceso de Alexis "N" y su madre por feminicidio de la maestra

La noche de este miércoles 16 de noviembre un juez con sede en Ecatepec determinó aplazar la vinculación a proceso de Alexis "N" y su madre Felipa "N", por el feminicidio de Monica Citlalli maestra de inglés desaparecida en el Estado de México y asesinada para abandonar su cuerpo en en la autopista México-Cuernavaca.

Luego de que se llevara a cabo la segunda audiencia, el impartidor de justicia se apegó al termino constitucional que fija como plazo 144 horas para decidir la situación jurídica de ambos y analizar los elementos de prueba que presentó tanto la defensa como el Ministerio Público (MP).

A los asistentes les llamó la atención que tanto Alexis como Felipa se hayan reservado su derecho a declarar y que durante la audiencia no hicieran ningún comentario.

"Pido toda la ley, son muy mentirosos, se burlaron de mis sentimientos, fueron a mi casa a burlarse de mi, decir que no estaba mi hija y él sabía que lo había hecho", dijo Fausto, madre de Monica.

La mujer reveló que el día de la desaparición de mi hija, Alexis me acompañó a levantar el acta, me dijo que no estaba mi hija, por eso le tengo coraje, se burló de mis sentimientos. Por otro lado, la defensa de Alexis comentó que tanto él, como su madre se les está juzgando por desaparición y no por feminicidio.

Lo último que se supo

La madre de Mónica Citlalli, Felipa Reséndiz, detalló ante medios de comunicación que su hija descendió del transporte público, pero nunca entró a las instalaciones de la escuela donde laboraba. La mujer refirió que son aproximadamente 20 pasos los que separan a la parada del transporte del colegio de inglés donde trabajaba la joven; hizo un llamado a las autoridades para que revisaran las cámaras de seguridad y se determine qué pasó luego de que la docente bajo de la combi.

Según la madre de Mónica, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han sido omisas en la investigación, pues no les permitieron revisar las cámaras de seguridad; además, reveló que la dirección de la escuela, donde su hija trabajaba, les informó que las cámaras de seguridad exteriores no funcionan.

Por su parte, el padre de la docente detalló que tras la desaparición de su hija, recibió un mensaje de texto donde supuestamente Mónica le informaba que presuntamente se iría a Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, dudaron del paradero de la maestra de inglés, debido a que el escrito tenía un estilo diferente a la forma en que habitualmente escribía, posteriormente perdieron la comunicación con Citlalli y no volvieron a saber de ella.

Díaz Reséndiz era maestra de inglés del colegio Quick Learning plantel Ecatepec, quienes hace unos instantes compartieron un comunicado en el que lamentan la muerte de la profesora.

"Nos unimos a la pena y profundo dolor de la familia Díaz Reséndiz por el sensible fallecimiento de nuestra compañera y amiga Mónica Citlalli Díaz Reséndiz. Les abrazamos con con cariño y oramos a Dios por pronto consuelo y paz", dice la esquela compartida a través de su cuenta de Facebook.

Mónica Citlalli desapareció el pasado jueves 3 de noviembre cuando se dirigía a su trabajo, un colegio Quick Learning ubicado en el municipio mexiquense. Fue a las 15:00 horas cuando la profesora de 30 años de edad se dirigía a su trabajo ubicado en Valle de Aragón 2da Sección, sin embargo, nunca llegó. De acuerdo con la descripción de sus conocidos, la última vez que se le vio vestía un pantalón de mezclilla, camisa de rayas y chaleco azul.

