El grito de denuncia y justicia de una madre buscadora en Sonora: "Han puesto precio a mi cabeza"

Palabras con sabor a justicia, pies cansados y miradas al suelo. La ciudadanía cuestiona, canta, grita sin cesar. Desde hace años que no brindan contestaciones, se exigen respuestas en las calles de México. Los gritos y búsquedas en baldíos reflejan la figura de una mujer de lucha y resistencia, su nombre: Cecilia Flores.

Ceci Flores lleva 7 años al pie del cañon encabezando la búsqueda de sus desaparecidos de la mano del colectivo "Madres Buscadoras de Sonora", pero este martes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las constantes amenazas de muerte que ha recibido en los últimos meses.

"Le han puesto precio a mi cabeza", asegura la activista ante los medios de comunicación.

La madre buscadora se presentó en las oficinas de la FGR sosteniendo una pancarta en forma de cheque con la siguiente leyenda: “Páguese al sicario la cantidad de 50.000 pesos, firma ‘¿Quién?‘”

Tengo un botón de pánico que no nos protege, necesito seguridad permanente", declaró Flores Armenta en las afueras de la entrada principalna un costado de la Glorieta de los Insurgentes.

La líder Ceci detalló que la información sobre el costo de su vida la recibió a través de llamadas desde el penal de Hermosillo, entidad que tuvo que abandonar por el miedo a ser asesinada, como fueron los casos de las activistas Marisela Escobedo, Carmela Vázquez y Esmeralda Gallardo.

“No son una, son varias desde hace dos años. Salí del estado de Sonora por estas amenazas”, dijo en entrevista con los periodistas Sergio Sarmiento y Luipta Juárez en El Heraldo de México.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reiteró que no descansará hasta encontrar a sus hijos desaparecidos.



Destacó que en el caso de su hijo Alejandro desconoce el motivo por el cual fue secuestrado y desaparecido. Sobre Marco Antonio, asegura que no tiene indicios de qué pudo haber pasado con él. Denunció que inclusive en los refugios en los que se ha quedado ha sufrido atentados.

Aseguró que la denuncia que interpondrá ante la Fiscalía General de la República este martes por las amenazas de las que es víctima busca que sirva para que se le brinde algún tipo de garantía en su caso.

“Necesitamos seguir buscando a nuestros desaparecidos, yo quiero morir, no quiero ser una estadística más hasta encontrar a mis hijos, si encuentro a mis hijos y me matan, me voy a ir contenta, pero los que van a sufrir son los que se van a quedar”, declaró.

El registro oficial del gobierno reportó 106 mil 780 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 a la fecha.

De ese total, más del 40 por ciento, 44 mil 124 desapariciones, corresponden al sexenio de López Obrador, comparado con las 36 mil 725 personas no localizadas del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y las 17 mil 425 de la administración de Felipe Calderón (2006-2012).

