Montse murió de un golpe en la cabeza a manos de su esposo; tenía 5 meses de embarazo

El 17 de febrero de 2021, tres días antes de que Montserrat Mejía Rangel muriera, le dijo a su mamá y a su hermana que le dolía mucho la cabeza, que cuando “se estaba secando el pelo sintió un tirón”, estaba muy cansada, no se quería levantar… horas después la encontraron inconsciente.

Murió el 20 de febrero de 2021. La causa del fallecimiento: traumatismo craneoencefálico; es decir, un contundente golpe en la cabeza. Su pareja, Saúl “N”, le habría propiciado una golpiza que le quitó la vida. Fue un feminicidio.

Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Bosques de San Javier, Ecatepec, Estado de México. El feminicidio de Montse forma parte de los 76 que sucedieron en febrero de 2021 en dicha entidad, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Actualmente, el Estado de México es la entidad con mayor número de feminicidios contabilizados entre enero y septiembre de 2022 con 101 casos. Ecatepec es el séptimo municipio con más casos este año.

Estaba embarazada

Montse Mejía tenía 27 años al momento de ser asesinada. Era una joven extrovertida, inteligente y estudiosa con un futuro brillante; desde pequeña fue una niña becada por sus buenas calificaciones. Se graduó de la carrera de diseño gráfico y la ejercía con compromiso y dedicación, pero su verdadera pasión era la docencia, por lo que empezó a diseñar programas de aprendizaje y dar clases de matemáticas, historia e inglés a niños. Ingresó nuevamente a la universidad, ahora para estudiar pedagogía, pero no logró terminar, antes la asesinaron.

Esperaba a su segundo hijo cuando fue víctima de feminicidio. Tenía casi cinco meses de embarazo y estaba muy emocionada por su bebé. Su primera hija, Maya, tenía cuatro años cuando su madre murió, ella también ansiaba la llegada de su hermanito.

Una relación violenta

Saúl era amigo de un primo de Montse por lo que ya habían coincidido antes en diferentes ocasiones. Cuatro años atrás de su muerte, Montse se lo encontró en un bar, salieron juntos, empezaron su relación y tras quedar embarazada, se casaron.

Mercedes Rangel, madre de la joven, recuerda que el primo les alertó sobre Saúl y su agresividad. A ella nunca le gustó cómo trataba a su hija y aunque no dejó de repetirlo, Montse no pudo dejarlo: “Es que él es así”, contestaba.

Un día, cuando Maya era todavía una bebé, Saúl tuvo un arranque de ira en el que le aventó el coche a su esposa e hija, las arrastró unos metros por el pavimento y ambas salieron raspadas, pero afortunadamente con vida. Aquella vez, la joven lo dejó por unos meses, pero no quiso denunciarlo.

La hermana menor de Montse llegó a presenciar la violencia que Saúl ejercía. Solía gritarle a su esposa e hija en lugares públicos como el supermercado o enfrente de familiares y amigos; la joven le pedía a su hermana que no le dijera nada a su mamá. También tenía moretones en el cuerpo de vez en cuando, siempre del pecho hacia abajo para que no se notara. Ella nunca confesó las agresiones a su familia, decía que la habían asaltado o se había caído… “era muy discreta con su relación”, recuerda doña Mercedes.

Feminicidios en México 2022

Un golpe que la dejó inconsciente

Era miércoles 17 de febrero de 2021, cerca del mediodía. Montse habló por teléfono a casa de su tía, hermana de su mamá, para contarle que se había peleado muy fuerte con Saúl, ella, extrañada porque la joven no solía hablar de su relación, le preguntó si quería platicarle lo que había sucedido, pero ya no le dio más detalles, sólo quería que estuviera enterada.

Unas horas después, por la tarde, Montse habló con su hermana y su mamá. Les dijo que le dolía mucho la cabeza, que cuando “se estaba secando el pelo sintió un jalón”; doña Mercedes pensó que era un esguince. Cerca de las 19:30 horas, le llamó a su hija por teléfono, pero ya no contestó, en vez le envió un mensaje que decía, “me voy a acostar, me duele mucho la cabeza, no me quiero levantar”...

Alrededor de las 21:30, Saul contactó a la señora Mercedes para informarle que tenía una “situación” con Montse, le dijo que la había encontrado inconsciente en el baño y convulsionando. “¿Cómo que la encontraste inconsciente?, si yo hablé con ella hace rato”, contestó alarmada y al preguntarle qué había pasado, él respondió que no sabía nada.

Unos primos de Montse, quienes vivían muy cerca de su casa en Ecatepec, fueron a ayudarla tras la llamada de auxilio de doña Mercedes que vivía hasta Tecamac. La encontraron sobre un colchón en el piso, desnuda envuelta en una sábana. La subieron al coche para llevarla al hospital. Declaran que Saúl no se movía y no había siquiera llamado a la ambulancia cuando llegaron, fueron los primos quienes se movilizaron para tratar de salvarla.

Primero la llevaron a la Clínica del Rocío pero no la recibieron, entonces fueron a la Clínica 68 de IMSS donde sí fue atendida. Montse estaba muy grave, ya tenía rigor mortis en las piernas y debía ser intubada; el bebé también estaba en riesgo.

Saúl no había dicho nada de lo sucedido hasta que entró en estado de shock y comenzó a decir que se habían peleado muy fuerte, pero sin dar mayores detalles… Los doctores del hospital, sin saber realmente qué había ocurrido, iniciaron una investigación judicial y el Ministerio Público comenzó a investigar. La mamá de Montse, hasta ese momento, no sabía qué había pasado y no sospechaba del esposo de su hija.

La muerte de dos

El jueves 18 de febrero, el día siguiente de la agresión, Saúl y su familia limpiaron toda la casa donde la pareja vivía porque el Ministerio Público (MP) les haría una visita. El primo de Montse entró y vio cómo se estaba lavando el baño, la recámara de la pareja y la cocina con cloro. Saúl le envió un mensaje a la señora Mercedes para decirle que ya habían escombrado el “desastre de ayer” y que todo estaba bien.

Ese mismo día por la noche, se le informó a la familia de Montse que tenía un traumatismo y tras realizarle una tomografía, se le declaró con muerte cerebral.

Los tres días que Montserrat Mejía Rangel permaneció en el hospital estuvieron plagados de incertidumbre y situaciones confusas que su madre no entendía. No entendía por qué el MP estaba involucrado en el caso de su hija ni lo qué había pasado. No entendía por qué Saúl debía ir a declarar, ni por qué estaba muy insistente en saber las contraseñas del celular de su esposa, le urgía saber si su mamá había hablado con ella antes de quedar inconsciente.

Hasta ese momento, la familia de la joven de 27 años no sabía con exactitud lo que había ocasionado que estuviese debatiéndose entre la vida y la muerte. Saúl les dijo que era un aneurisma, posiblemente congénito; es decir, una malformación de nacimiento en un vaso sanguíneo que a su ruptura puede ocasionar la muerte.

El sábado 20 de febrero Montse falleció. Primero dejó de latir el coraz��n de su bebé y al poco tiempo el de ella. Dos días después fue enterrada.

¿Qué es un feminicidio?

Fue un traumatismo craneoencefálico

Los días posteriores a su muerte transcurrieron en medio de confusiones y conflictos entre ambas familias, la de Montse y la de Saúl, principalmente por la custodia de Maya, pues la pequeña quería irse con su abuela materna, mientras que la familia de él les prohibió verla. Entonces doña Mercedes comenzó a actuar legalmente para recuperar a su nieta.

Su familia, al tener acceso a los documentos del caso de Montse, cayeron en cuenta que había muerto por un traumatismo craneoencefálico, no un aneurisma como les habían dicho; es decir, un contundente golpe en la cabeza por la única persona adulta con la que estuvo aquel día en su casa: Saúl.

Como parte de las investigaciones se realizó la prueba de luminol en la casa de la joven pareja. Se detectó sangre en la recámara, pero sobre todo en el lavabo, la pequeña Maya recuerda haber visto a su mamá vomitar sangre, haber escuchado gritos y a Montse pedirle a su padre irse de la casa.

Detención de Saúl, pero aún no hay justicia

Pasaron 11 meses desde la muerte de Montse Mejía hasta que detuvieron a Saúl en casa de sus papás, quienes lo habían estado protegiendo desde entonces, declara doña Mercedes. Fue hasta ese día que pudieron recuperar a Maya, que también sufrió maltratos y violencia por parte de su papá y abuelos paternos, según lo que ha expresado la pequeña que se encuentra con apoyo psicológico.

Saúl permanece preso desde entonces en el reclusorio de Chiconautla en Ecatepec, pero sin sentencia y sin avances en las audiencias; su defensa trabaja para liberarlo, mientras que la familia de la joven madre teme que salga libre, pues se sabe que allegados a él han ofrecido dinero a cambio de su liberación.

Están esperando a que Saúl presente evidencias para probar su inocencia, razón por la cual las audiencias se continúan aplazando; la señora Mercedes reclama que no puede permitir más aplazamientos pues su hija también tiene derecho de justicia. Y mientras le dicen una fecha, sale a manifestarse y alzar la voz por la joven de 27 años, madre, hermana, amiga e hija.

También tiene derecho Montse y la hija de Montse, yo soy la voz de Montse, yo no puedo permitir que esté pasando esto”.

Montserrat Mejía Rangel, 27 años.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

