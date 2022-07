Vania fue asesinada por su expareja; ella lo había dejado tras una relación violenta

“Yo le veía en sus ojos que tenía mucho miedo”, afirma la madre de Vania Arzaluz Romero al hablar de la relación de violencia que vivió su hija y que culminó en feminicidio. “Yo le decía a mi hija, ¿por qué tienes miedo?, estás conmigo, sabes que yo te voy a defender”, recuerda la señora Reyna…

Vania fue asesinada el 26 de marzo de 2022 en la colonia 8 de agosto de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Su feminicidio forma parte de los 72 casos contabilizados en el país durante ese mes, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; aquel mismo reporte que señala que en lo que va de 2022, 110 mil 138 mujeres han sido víctimas de violencia familiar, Vania Arzaluz fue una de ellas.

La joven de 21 años fue asesinada por Luis “N”, su expareja. Ella lo había dejado días atrás después de una relación de violencia física y psicológica que incluía prohibiciones, celos y amenazas de muerte. La señora Reyna señala que la familia de él encubrió el feminicidio.

Vania nació el 9 de agosto del año 2000. A ella le tocó crecer más rápido luego de quedar embarazada a los 15 años. Era una niña de 10 en la escuela, pero tuvo que dejar la secundaria para trabajar y mantener a su bebé, Deftany, que con la ayuda de su madre trató de darle la mejor vida que pudo.

Estaba dedicada a su pequeña, ella era su sustento y trabajaba para lo que la bebé ocupara. Laboraba en instalación de aire acondicionado y además, estudió cultura de belleza por lo que también ponía pestañas y uñas que complementaban sus ingresos.

Vania deseaba que su hija creciera rodeada de cultura y experiencias bonitas, es por ello que en su tiempo libre la llevaba a los museos, a las albercas, a montar a caballo, entre otras actividades. A la joven madre también le gustaba el deporte y amaba a su familia. Era sociable y alegre, pero también reservada con su vida y sus cosas; no se metía con nadie.

Prohibiciones y amenazas

Luis “N” y Vania Arzaluz se conocían desde niños porque eran vecinos, las familias también se conocían; sin embargo no hubo relación entre ellos hasta que los jóvenes se reencontraron. Él la enamoró a ella, “supo envolver a mi hija”, expresa la señora Reyna.

Luis se dedicaba a la delincuencia, le robaba a la gente junto con un grupo de personas. También tenía impuestas varias demandas de parte de otras mujeres y exparejas a las que violentó físicamente.

La relación entre los dos jóvenes, él de 25 y ella de 21 años, duró poco tiempo, un año de novios, vivieron juntos, luego se casaron por el civil, y a los tres meses, él la asesinó.

La obligó a dejar de trabajar en los aires acondicionados y la forzó a acompañarlo todos los días a vender paletas a su lado. También le negó ver a su madre e hija, que permanecía al cuidado de doña Reyna, pero Vania no se dejaba y eso no lo permitió.

Violentaba a Vania física y psicológicamente, incluso en público. Cuando se ponía celoso la pellizcaba y le jalaba el pelo simulando un abrazo para que la gente no se diera cuenta, al oído le susurraba amenazas contra ella, su familia y amigos.

Una amistad cercana a la joven presenció uno de estos actos violentos. “Si dices algo te mato aquí mismo, o mato a tu familia, te hago un desmadre”, eran algunas de las amenazas que Vania recibía de Luis; sin embargo, pocas veces ella externó lo que estaba pasando, no quería preocupar a quienes más la querían.

“Cualquier cosa dime, si está pasando algo dime, y me abrazó bien fuerte y me dijo ‘no pasa nada, mami, no te preocupes’”, la señora Reyna recuerda aquella conversación que tuvo con su hija.

El día que Vania dejó a Luis

A tres meses de haberse casado, una mañana Vania escapó del infierno que vivía. Aún estaba en pijama, le dijo a Luis que iba al baño, se levantó de la cama y silenciosamente huyó en chanclas rumbo a la casa de su madre con la intención no volverlo a ver.

En los días posteriores a dejar a Luis, Vania vivió con miedo. Procuraba hablar del tema en voz baja y donde no pudiera escucharla porque temía que él estuviera afuera de su casa. La joven trató de retomar su vida, volvió a trabajar en los aires acondicionados y en los servicios de belleza.

El feminicidio

El día anterior a su feminicidio, Vania fue a la casa de su madrina para atender un servicio de pestañas y ahí pasó la noche. El sábado 26 de marzo por la mañana, doña Reyna tenía dos llamadas perdidas de su hija, a la tercera logró contestar, se escuchaba música de fondo y no pudo distinguir lo que la joven de 21 años quería decirle. Esto fue lo último que supo de ella.

Su mamá se quedó con un mal presentimiento, llamó por teléfono a la madrina de Vania para preguntar por ella, pero la joven ya no estaba en esa casa y no se supo a qué hora se había ido. Se pensó que estaría con Luis y como era costumbre que él la dejara incomunicada, se concluyó que por eso Vania no contestaba el celular, confiando en que al rato llegaría a casa.

El domingo 27 de marzo seguía sin haber señales de Vania, hasta las dos de la tarde, cuando su madre recibió la llamada de un familiar. Había patrullas y policías rodeando la casa de Luis y su familia. Lo primero que doña Reyna quiso pensar es que habían detenido al joven por los delitos que había cometido, pero muy en el fondo sabía que algo andaba mal con su hija.

Vania murió estrangulada. Las versiones apuntan que la joven iba pasando por donde vivía Luis cuando se dirigía a su casa, pues antes le había mandado mensaje a uno de sus hermanos para decirle que ya iba en camino y que después iría a comprarle ropa a su hija.

La madre de 21 años siempre llevaba consigo una mochilita negra, la cual estaba toda desgarrada de los tirantes, por lo que se especula que Luis la jaló y la metió a la fuerza a su casa. Forcejearon y la asesinó, Vania luchó hasta el final, ella no se dejaba.

Nadie escuchó nada, nadie dijo nada, igual sí escucharon, pero nadie dijo nada por miedo”.

A Vania la encontraron en casa de Luis donde también vivía con algunos miembros de su familia, tenía golpes en la cabeza, piernas y hombros. Llevaba entre 12 y 18 horas muerta, la gente entró y salió de aquella casa; se le dio tiempo a que se diera la fuga, hasta que un familiar dio aviso a la policía. La madre de la joven denuncia que los familiares son cómplices del feminicidio de su hija.

El 14 de junio de 2022, dos meses y medio después del asesinato de Vania, Luis fue detenido y permanecerá en el reclusorio oriente como presunto feminicida durante su proceso, el cual, para las familias de víctimas de feminicidio, se suele volver lento y pesado en la búsqueda de justicia por quienes más quieren.

Doña Reyna asegura que no quitará el dedo del renglón para que se le haga justicia a su hija.

Yo soy la que ando de allá para acá con el proceso de mi hija, y no lo voy a dejar porque como yo les dije a ellos, no fue su hija, si no, se lo aseguro que no estuvieran sentados”.

Vania Arzaluz Romero.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

