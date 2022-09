No hay avances en feminicidio de Isabel Cabanillas, asesinada de 2 balazos en Cd Juárez

Isabel Cabanillas fue defensora de las causas sociales, desde pequeña, fue una niña libre que alzaba la voz por lo que le parecía injusto; lo cuestionaba todo. Su primer grito de protesta fue en la secundaria. En su escuela querían cortar un árbol grandísimo que estorbaba a los cables de luz. Isabel pasó por todos los salones para juntar firmas y pedir que no lo quitaran. Lo logró. Hasta la fecha aquel árbol permanece de pie, vivo; pero su heroína no, a ella le quitaron la vida, fue un feminicidio.

Tenía 26 años al momento de su muerte y un hijo a quien adoraba que acababa de cumplir los 4 años. La asesinaron el 18 de enero de 2020 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, aquella ciudad fronteriza marcada por los múltiples feminicidios. A cifras actuales según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el segundo municipio con más delitos de este tipo en lo que va de 2022.

Isa, como le decían de cariño, era una joven introvertida, pero algo rebelde, con muchas y buenas amistades. Bajita de estatura, pero no de sueños; de ojos caídos muy expresivos y ojerosa, así la describe Reyna de la Torre, su madre, “mi ojitos de mapache... Era hermosa mi hija”.

Una artista nata, que había encontrado su forma de expresión y protesta en el arte, y con un futuro brillante. Comenzó pintando alcancías y macetas, después incursionó en los textiles diseñando chamarras y playeras personalizadas. Aprendió a coser y confeccionaba su propia ropa; soñaba con organizar una pasarela con todas sus creaciones.

Luego se adentró en el muralismo, aprendió a pintar con aerosol gracias a unos amigos que la impulsaron y plasmó sus ideas en las paredes de Ciudad Juárez. Poco antes de morir, una curadora de arte vio el trabajo de Isabel y se la iba a llevar a Bélgica donde podría cobrar un mejor precio por sus creaciones. Ella estaba muy emocionada, lo veía como una oportunidad para dejar su ciudad natal y crecer profesionalmente en lo que más le gustaba, el arte.

Mural que Isabel pintó en la pared del Río Bravo.

Activista y feminista

La joven artista de 26 años también formaba parte activa de Hijas de su Maquilera Madre, un colectivo integrado por mujeres de diversos feminisimos que lucha contra el feminicidio, la desaparición forzada y la trata de personas. En su página de Facebook, el grupo especifica que se organiza bajo asambleas democráticas horizontales, donde todas las integrantes tienen voz y voto.

“Como colectivo creemos que las calles son la mejor manera de manifestarnos… por eso participamos en diversos actos públicos de protesta”, se lee.

Isabel participaba en los encuentros, mesas redondas, marchas y actos públicos de protesta, siempre de manera pacífica, ahí encontró la sororidad de muchas mujeres quienes a más de dos años de la muerte de su amiga, no dejan de manifestarse en busca de justicia.

A su madre no le gustaba que saliera a manifestarse, tenía miedo que, aunque protestas pacíficas, se metiera en problemas, pues ella veía cómo Ciudad Juárez se blindaba completamente con la presencia de policías y temía que fueran a provocar a su hija.

Feminicidios en México

Desaparición y asesinato de Isabel Cabanillas

El viernes 17 de enero de 2020 por la noche, Isabel llegó en bicicleta al conocido bar Eugenio’s, un lugar que se convirtió en un punto de encuentro entre artistas, colectivos e intelectuales, que la joven frecuentaba seguido.

La bicicleta era su principal medio de transporte, “Ella decía: A mí nadie me va a quitar el derecho de andar en la ciudad a la hora que yo quiera, por eso ella andaba a esa hora en su bicicleta”, recuerda su madre.

La joven artista permaneció en Eugenio’s un par de horas y se retiró rumbo a su casa alrededor de la 1 de la madrugada del 18 de enero. No se quería desvelar mucho pues temprano tenía una llamada de trabajo con la curadora de arte con la que se iba a ir a Bélgica. Una llamada que nunca tomó porque alguien la habría asesinado… Ella dio aviso a las amigas de Isabel que no se había conectado, estaba extrañada porque nunca la dejaba plantada.

Las chicas se movilizaron y contactaron a la familia de Isabel. Doña Reyna de la Torre salió a la búsqueda de su hija por las calles y lugares de Ciudad Juárez cuando su esposo le habló para decirle que debía dirigirse al Servicio Médico Forense. “El último lugar que tú te imaginas es que tienes que ir al SEMEFO… yo no le quise creer”.

Habían pasando más de 20 horas sin noticias de Isabel Cabanillas. Gracias a un conocido que trabajaba en el SEMEFO pudieron saber de ella; por mensaje le mandaron fotografías de los tatuajes de la joven madre de 26 años y así la pudieron reconocer y confirmar lo peor; llevaba muerta desde la una de la madrugada.

Dos balazos

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Isabel salió del bar en su bicicleta y un auto con dos personas a bordo la comenzó a seguir; ella se dio cuenta. El coche se metió en sentido contrario, la tiró de su transporte y cayó al pavimento a 350 metros de Eugenio’s. El copiloto se bajó del coche y le disparó dos veces.

Permaneció en la calle sin vida hasta las tres de la mañana por el cruce de Inocente Ochoa y Francisco I. Madero del centro de la ciudad. Gente pasó por aquella calle sin reportar que había una chica asesinada en el pavimento… hasta que la policía llegó.

Captura de Google Street view: Cruce de Inocente Ochoa y Francisco I. Madero

No se sabe quién la mató y mucho menos los motivos. No hay líneas de investigación sólidas; la primera hipótesis estuvo relacionada con el narcotráfico, pero se descartó porque no hay sospechosos. También está la teoría de que a Isabel la confundieron con otra chica y la asesinaron por error, pero aún no cuenta con la solidez suficiente.

Cada mes, doña Reyna hace cita en la Fiscalía para conocer avances en el caso y la historia se repite una y otra vez: no tienen nada. Le dicen que están en “ceros” a más de dos años y medio del asesinato de su hija; no saben qué pasó.

Es muy cruel ir cada mes, porque voy cada mes y que me digan “no tenemos nada, no hay nada”, como que ha habido mucha negligencia. Porque se traspapelan los oficios o lo que tienen que ir a declarar no van…”

¿Qué es un feminicidio?

Isabel no se olvida

Desde el momento en el que se confirmó la muerte de Isabel Cabanillas, Hijas de su Maquilera Madre y otros colectivos, así como la familia de la joven artista, no han dejado de manifestarse en busca de justicia y esclarecimiento del caso. Se movilizan frecuentemente y juntas luchan porque se tipifique el caso como feminicidio.

“Yo me he involucrado en las marchas a las que yo le decía que no fuera”. La señora Reyna recuerda cuando no le gustaba que su hija saliera a manifestarse en contra de los feminicidios y hoy agradece que los colectivos no la han dejado sola y siguen alzando la voz en busca de justicia por la muerte de Isabel.

Yo estoy agradecida con toda la gente, con todos los colectivos que se han involucrado en el tema de Isabel, y no me va a alcanzar la vida para agradecerles”.

Reflexiona sobre las críticas de personas hacia las chicas que se manifiestan en las calles contra la violencia de género y espera que no les pase lo mismo que a su hija, pues de lo contrario estarían pintando, rayando y haciendo todo lo posible para que se escuche su voz y se haga justicia.

Y mientras no haya justicia en el caso de Isabel Cabanillas, los colectivos y su familia no dejarán de alzar la voz, seguirán las marchas, seguirán las movilizaciones y seguirán los gritos de protesta.

Isabel Cabanillas tenía 26 años y un hijo de 4.

Por: María José Serrano Carbajal

Edición: Paola Sánchez Castro

Diseño: Ana Navarro e Ingrid Almaraz

