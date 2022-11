Saraí Núñez Cerón: “Se nos entregó un presupuesto de mentiras, de caprichos y electorero”

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Saraí Núñez Cerón, crítico el Presupuesto de Egresos 2023, durante su intervención en el pleno de la Cámara de Diputados aseveró que “se nos entregó un presupuesto de mentiras, un presupuesto de caprichos y electorero, de nada más y nada menos 8.3 billones de pesos, este proyecto billonario es una burla para las mujeres, para las niñas y los niños de México”.

Acusó que más de 886 millones de pesos a los programas que son opacos, sin reglas de operación, sin padrones de beneficiarios que, por las denuncias que se han presentado le entregan a los muertos y a las personas que no existen o que incluso hacen firmar de recibido y no entregan.

Enfatizó que “es un presupuesto de mentiras, porque dicen que le van a aumentar a la justicia social y es claro que el aumento va a su gasto indirecto, y para muestra un ejemplo, los 6 mil millones que le aumentan al presupuesto de apoyo al adulto mayor, irán directo a los siervos de la nación, el ejército electoral que tienen”.

Saraí Núñez Cerón afirmó que es “un presupuesto de mentiras. Cumplan con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, en donde aseguraron un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública que, por cierto, debe de ser de 17 mil millones de pesos. Así lo aprobaron ustedes”.

La legisladora sentenció que no les importa la salud de los mexicanos, ni les importa la economía de las familias “y miren, el pueblo, el pueblo del que tanto hablan se está muriendo de hambre, en este momento hay más de 4.8 millones de mexicanas y mexicanos que probablemente no han comido y tal vez no lo harán en el resto del día, les quitaron las estancias infantiles donde comían, les quitaron las escuelas de tiempo completo donde comían, les quitaron los comedores comunitarios donde comían”.

“Un presupuesto de mentiras, un presupuesto de caprichos, el capricho de mandar al diablo a las instituciones, incluso poniendo en riesgo la libertad que tenemos las y los mexicanos de decidir quién nos gobierna, esa libertad que les dejó llegar al poder y a venir a sentarse aquí” puntualizó.

Desaprobó los recortes a algunas dependencias

Agregó “se atreven incluso a recortar el presupuesto de la Fiscalía General de la República, tijerazo al Instituto Nacional de Transparencia, tijerazo al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Suprema Corte de Justicia”.

La panista destacó que se destinan 143 mil millones de pesos al Tren Maya y que este está devastando la selva a su paso, “836 millones de pesos al Aeropuerto Felipe Ángeles, que ya inauguraron y miles de millones de pesos a la Refinería de Dos Bocas que no ha refinado ni un solo litro de gasolina y, por supuesto, no tiene nada que ver con el futuro que hoy enfrenta el mundo con las energías limpias y renovables”.

La diputada añadió “compañeras y compañeros, que, si quieren aprender, los invito al Estado libre y soberano de Guanajuato. Guanajuato, sexta economía de México, primer lugar en exportaciones sin ser Estado fronterizo, el mejor sistema de salud de este país y calificado por ustedes el gobierno más transparente del país, y esto a pesar del castigo, el abandono y el coraje que le tienen”.

“La verdad, os hará libre, dice el lema de la Universidad de Guanajuato, la mentira nos hace esclavos y eso es lo que quieren, un país de esclavos. El INE no se toca, es cuanto” finalizó la legisladora.

