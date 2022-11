INE da tres horas a diputada trans para retirar contenido de redes por violencia política de género

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), dio un plazo de tres horas a la diputada transgénero de Morena, María Clemente García, para retirar publicaciones de sus redes sociales en contra de la panista María Teresa Castell, quien solicitó medidas cautelares por violencia política en razón de género, calumnia, difusión de propaganda con la inclusión de la imagen de menores de edad y declaraciones discriminatorias, misóginas, transfóbicas y de odio.

En sesión extraordinaria de este lunes, la instancia electoral consideró procedente la queja presentada por la diputada federal del PAN, María Teresa Castell, en contra de su homóloga María Clemente García por presunta comisión de conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Sucedió durante la sesión extraordinaria de este lunes Foto: Facebook María Clemente García Moreno

La comisión consideró procedente ordenar el retiro de un mensaje en Twitter desde la cuenta @MARIACLEMENTEMX que pertenece a la diputada de Morena tras advertir que sus manifestaciones generan en la panista un impacto desproporcionado dada su calidad de mujer, pueden resultar discriminatorios y con contenido de violencia simbólica.

En la publicación, mediante un video, la legisladora morenista acusa a Castell de retirarse antes de que concluya la sesión de la Cámara de Diputados y la llama “huevona”.

“La Diputada @teresacastellmx no quiere trabajar, YA SE VA, porque no quiere trabajar para el Pueblo de #México. La Princesa no quiere servir, quiere que le sirvan. @SantiagoCreelM @MarkoCortes @jorgeromeroGTO Sí, su Diputada no quiere trabajar, traigan a su suplente”, señala en el tuit que el INE le ordenó retirar y que hasta las 16:25 horas continuaba en su perfil.

“Razón por la cual se estima necesario adoptar la medida para que no perjudique su ejercicio del cargo por el que fue electa, por tanto, se ordenó el retiro inmediato del link de Twitter en un plazo que no podrá exceder de tres horas”, señaló la comisión electoral.

La panista publicó en sus redes la resolución

La diputada panista publicó en su cuenta de Twitter la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias y también se refirió a la irrupción de la legisladora morenista en la marcha de este domingo en defensa del INE, en donde, de acuerdo con un video, se ve a María Clemente confrontar a ciudadanos a los que llamó “nacos”.

“HOY, porque la ley es la ley, el INE ordenó a @MARIACLEMENTEMX retirar sus tuits por su odio hacia mí, la difusión de imágenes de menores de edad y los ataques a su comunidad. Ayer atacó a ciudadanos en la marcha, está fuera de control ¿qué estás esperando @NachoMierV?”

SEGUIR LEYENDO:

AMLO exhibe a los opositores que fueron a la marcha a favor del INE

AMLO tras la Marcha en defensa deI INE: “Les falta más para llenar el Zócalo”

Marcha a favor del INE: Woldenberg dice “no a la destrucción del INE”

DME